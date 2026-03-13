Gıda sektörü Güneydoğu Asya pazarına açılıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), UR-GE projeleri kapsamında iş dünyasını yeni ihracat pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. İşlenmiş Gıda Sektörü UR-GE Projesi çerçevesinde düzenlenen yurt dışı pazarlama programında Bursa’dan 22 firmadan 34 temsilci Malezya ve Endonezya’da alıcılarla bir araya geldi. İki ülkede düzenlenen B2B organizasyonlarında 160’tan fazla yabancı firma temsilcisiyle yaklaşık 500 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Programın ilk durağı Endonezya’nın başkenti Cakarta oldu. Programın ikinci ayağında ise Kuala Lumpur’da Malezyalı iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. İkili iş görüşmelerinin oldukça yoğun geçtiğini belirten BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, “Açıkçası uzak bir coğrafya olması nedeniyle başlangıçta bazı endişelerimiz vardı. Ancak burada gördük ki doğru ürün ve doğru temaslarla bu pazarlar da ulaşılabilir nitelikte. İkili iş görüşmelerimize ilgi oldukça yüksekti” dedi.

“Zor ama çok büyük bir pazar”

Endonezya ve Malezya pazarının kendine özgü dinamikleri bulunduğunu belirten Sayılgan, özellikle helal sertifikasyonunun bu pazara girişte kritik önem taşıdığını ifade etti. Sayılgan, “Bu bölge, helal sertifikası olmadan girilmesi zor bir pazar. Ancak bu zorluk aynı zamanda büyük bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Burası hem geniş hem de tüketim kapasitesi yüksek bir pazar. Zor ama çok büyük bir pazar ve biz bu pazarda yer almak istiyoruz” diye konuştu. UR-GE projelerinin firmaların yeni pazarlara açılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Sayılgan, ilk temasların ardından sürecin doğru şekilde takip edilmesinin kritik olduğunu belirterek, “Bu tür organizasyonlarda asıl başarı, ilk görüşmelerden sonra yapılacak doğru takip ve somut sonuç almaktır. Endonezya ve Malezya, Bursa gıda sektörü için son derece uygun, henüz yeterince girilmemiş ve ciddi fırsatlar barındıran pazarlar. UR-GE projesindeki arkadaşlarımıza bu süreçte rehberlik etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.