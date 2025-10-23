Gıda sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Fuar Merkezi’nde düzenlenen iki önemli fuar organizasyonu kapılarını açtı. Dondurulmuş, işlenmiş, kuru ve paketli gıda ürünleri, içecek, unlu mamuller, şarküteri ve atıştırmalık ürün grupları, gıda üretim ve paketleme teknolojileri, soğutma ve lojistik sistemleri alanlarındaki yenilikleri kapsayan Bursa Food Point ile ev dışı tüketim profesyonellerini odağına alarak otel, restoran, kafe ve catering sektörlerine yönelik ekipman, ürün ve hizmetleri bir araya getiren 6. Turfood Horeca Fuarı başladı. Fuarın açılış programına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk ve sektör paydaşları katıldı.

“Fuarcılık bütüncül bir yaklaşımla gelişir”

Fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuar organizasyonlarının kentin tüm dinamiklerinin katkısıyla oluşturulan bir ekosistemin ürünü olduğunu söyledi. Burkay, “Bu fuar organizasyonları, tek bir kurumun altından kalkabileceği işler değil. Bütüncül bir yaklaşımla, kentin tüm paydaşlarının katkı koyduğu bir vizyon gerekiyor. Daha önce gıda alanında iki ayrı fuar düzenliyorduk, bugün bu fuarlar birleşti. KFA ve Network Fuarcılık iş birliğiyle güzel bir eser ortaya çıktı. Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Eker ile BTSO Meclisi’mizde de güzel işler yapıyoruz. Dün sabah Uludağ Gıda Zirvesi’ni düzenledik. Gıda, artık tarım ve hayvancılıkla birlikte sektörel bir konu olmaktan ziyade savunma sanayii gibi stratejik bir alan haline geldi. Bu alanda yapacağımız çalışmalar, ülkemizin tam bağımsızlığı için olmazsa olmaz.” dedi.

“Tarımda da teknolojiyi devreye almalıyız”

Burkay, gıda ve tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, “Kendi kendine yetebilen bir ülke olamazsak bağımsızlığımız mümkün değil. Bu süreçte kentlerin ve ülkelerin kaynaklarını nasıl kullandığı kritik bir konu. Su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda, yüzde 20’si konutta, yüzde 10’u sanayide kullanılıyor. Bursa’da 17 OSB’mizde ileri arıtma sistemleriyle proses suyunu sanayiye geri kazandırıyoruz. Bunu mutlaka yaygınlaştırmamız gerekiyor. Tarımda da teknolojiyi devreye alarak, dijital takip sistemleriyle vahşi sulamayı terk etmeli ve altyapısı güçlü projelerle sektörü desteklemeliyiz. Bu bağlamda STK’ların öncü projeler üretmesi çok değerli. Fuara katılan tüm paydaşlara ve iş birliği yapanlara teşekkür ediyor, bu birlikteliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

105 firma stant açtı

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Bursa’da Mayıs ve Ekim aylarında düzenlenen iki gıda fuarını birleştirdiklerini ve eş zamanlı olarak düzenlediklerini söyledi. Eker, “Kısa sürede yoğun bir çalışmayla gıda fuarlarımızda 60 olan stant sayısı 105’e yükseldi. BTSO’nun çalışmalarıyla fuarımıza 200’ü aşkın yabancı alıcı geldi. Gelecek yılı da şimdiden ilan ettik. Bu birlikteliğin bizi fuar şehri kimliğine taşıyacağına inanıyorum.” diye konuştu. Eker, HORECA ve gıda üreticileri bölümlerinin yer aldığı fuar için gelecek yıl pastacılık, mutfak ekipmanları, dondurulmuş gıda, yaş sebze meyve ile çok büyük bir etkinlik planladıklarını belirterek, destek veren kurumlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Bu yıl fuarda, trend ve network alanları da dikkat çekiyor. Trend 360 alanında “Geleceğin Sofraları” temasıyla süper besinler, yeni nesil atıştırmalıklar, yeni nesil bağlayıcılar ve tatlandırıcılar ile biyobozunur malzemelere odaklanılırken “Taste and Talk” network alanında ise BTSO Mutfak Akademi tarafından yorumlanan Bursa’nın coğrafi işaretli lezzetleri ziyaretçilere sunuluyor.