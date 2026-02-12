Gülhan Restoran 5 şubesi ile Samsun’a katkı sağlıyor

Gülhan limitet şirketi, Samsun’un lezzet geleneğini 30 yıldır yaşatarak kent turizmine katkı sağlıyor

Samsun’un yeme-içme sektörünün köklü markalarından Gülhan Restoran, 1994 yılından bu yana kalite, hijyen ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor. Farklı semtlerde 5 şubesi ve yaklaşık 200 çalışanı ile şehrin en çok tercih edilen işletmeleri arasında yer alan Gülhan Restoran, yalnızca lezzetiyle değil, bölge ekonomisine, gastronomisine ve turizmine sağladığı katkıyla da öne çıkıyor.

Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Gülhan, uzun yıllar kuyumculuk sektöründe hizmet verdikten sonra gıda sektörüne yöneldiğini belirterek, bugün işletmenin yönetimini çocuklarıyla birlikte yürüterek aile şirketi kültürünü başarıyla sürdürdüklerini söyledi. Gülhan, “Yemediğimizi müşterimize yedirmeyiz” anlayışıyla hizmet verdiklerini vurgulayarak: “Samsun’a kaliteli hizmet sunmanın yanı sıra, şehrin gastronomi kültürünü de geliştirmeyi ve yerel lezzetleri tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Çeşitli Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor

Gülhan Limited Şirketi olarak yalnızca restoran işletmeciliğiyle sınırlı kalmadıklarını, akaryakıt sektöründe 2 istasyon ile de faaliyet gösterdiklerini belirten Cemal Gülhan, “Bu çeşitlilikle hem Samsun ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturuyoruz. İşletmenin büyümesi, bölge halkı kadar şehir dışından gelen ziyaretçilere de hizmet sunmamızı mümkün kılıyor” diye konuştu.

Samsun’un lezzet rotasında öncü

Samsun’un gastronomi ve turizm alanında da dikkat çeken bir marka hâline geldiklerini söyleyen Cemal Gülhan, “İşletmemiz, sunduğu yüksek hizmet kalitesi ve her gün taze olarak hazırlanan sağlıklı yemek türleri ile hem yerli halkın hem de şehir dışından gelen turistlerin uğrak noktası oldu. Bu yönümüzle Gülhan Restoran, Samsun’un gastronomi turizmine doğrudan katkı sağlıyor” dedi.

Gülhan Limitetin yeme-içme sektöründeki başarısının, yıllardır sürdürülen titizlik, kalite ve müşteri memnuniyeti anlayışında saklı olduğunu ifade eden Gülhan, “Yemediğimizi müşterimize yedirmeyiz. Bu ilkemiz tüm şubelerimizde tavizsiz uygulanıyor. Bu yaklaşım hem müşteri memnuniyetini garanti ediyor hem de şirketimizin Samsun’daki prestijini her geçen gün artırıyor” dedi.

Hedef daha azla şube ile Samsun’a hizmet etmek

30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Gülhan Restoran, önümüzdeki yıllarda da kalitesinden ödün vermeden şube sayısını artırmayı hedefliyor. Cemal Gülhan, “Damak tadımızı koruyarak Samsun’un gastronomi ve turizm alanına katkımızı artıracağız. Her gün çeşitli yemek türleri ile müşterilerimizin karşısına çıkan işletmemiz, aynı zamanda yerel tarım ve üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir malzeme kullanımına önem veriyor. Bu yaklaşım hem şehrin ekonomisine hem de gastronomi turizmine değer katıyor” diye konuştu.