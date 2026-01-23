İstanbul'dan sonra Ankara'da da ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.

ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Hangi marketler fiyat sabitledi?

Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.

Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

Fiyatlar ne?

ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle oldu:

Kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot 1000 lira, bonfile 1200 lira, tereyağı 384 lira.

Dün yapılan açıklamayla İstanbul'da da fiyatlar sabitlenmişti.