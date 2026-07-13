İTO/ Gergeri: Tavukta kilogram fiyatı bu gidişle 500 liraya ulaşır

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Rouzben Gergeri, son dönemde beyaz et sektörüne yönelik operasyonların tavuk fiyatlarını hızla yükselttiğini belirterek, mevcut gidişatın devam etmesi halinde restoranların tavuğu 400- 500 TL seviyelerinden almak zorunda kalabileceğini söyledi.

Geride bıraktığımız ay Rekabet Kurumu'nun kanatlı et sektörüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında çok sayıda firmada eş zamanlı inceleme başlatılmıştı. Fiyat tespiti, arzın kısıtlanması ve rekabete aykırı bilgi paylaşımı iddialarını kapsadığının belirtildiği soruşturmada için sektör temsilcileri, tavuğun Türkiye'de en erişilebilir hayvansal protein kaynağı olduğunu vurgulayarak sürecin üretim ve piyasada belirsizlik yarattığını, yatırım iştahını azalttığını ifade ederken, soruşturma sonucunun sektör açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Günlük üretim-tüketim 4 milyon adet

Toptanda 800 TL olan kırmızı et fiyatlarının perakende kilsunun 1.000 TL’nin üzerine çıktığını, bu nedenle vatandaşın en ulaşılabilir protein kaynağının tavuk olduğunu vurgulayan Gergeri, Türkiye'de tavukçuluk sektörünün son yıllarda büyük bir üretim kapasitesine ulaştığını ve hatta ilk defa tavuk ürünü ihraç edilebildiğini söyledi. Günlük yaklaşık 4 milyon tavuk üretildiğini belirten Gergeri, günlük tüketimin de 4 milyon olduğunu belirterek üretim döngüsü dikkate alındığında sektörün aynı anda yaklaşık 200 milyon tavuğun bakımını üstlendiğini ifade etti. Gergeri, “Böyle devasa bir sistem ve o kadar ucuz rakamlara satılıyor ki fakir fukaranın tek protein kaynağıydı. Bakın öyle bir operasyon yapıldı ki, öyle büyük hatalı bir operasyon oldu ki yazık oldu o firmalara. O firmaların birçok sahibini tanıyoruz, sektörden biliyoruz. Hepsi yapacağı yatırımı askıya alıyor” dedi. Gergeri, yatırımların durmasının yalnızca üreticileri değil, istihdamı, ihracatı ve tüketici fiyatlarını da olumsuz etkileyeceğini belirterek “Yatırım demek yeni istihdam, daha fazla üretim ve daha uygun fiyat anlamına geliyor. Bu süreç sektörün büyümesini yavaşlatabilir” ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründe tedirginlik

TÜGİDER Yönetim Kurulu Başkanı ve TGDF Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Mustafa Manav ise tavuk sektörüne yönelik operasyonun tüm gıda sektöründe tedirginlik yarattığını söyledi. Sürecin sektör üzerindeki olası etkilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Manav, "Bu tür adımların, oluşturacağı sonuçlar da dikkate alınarak yürütülmesi gerekiyor. Yaşanan süreç tüm sektör temsilcilerini endişelendirdi" dedi.

■ Yatırımcı güveni zedelendi

Restoranların kısa süre öncesine kadar tavuğu 200-250 TL bandında temin edebildiğini belirten Gergeri, alım fiyatlarının 300 TL’nin üzerine çıktığını söyledi. Mevcut eğilimin sürmesi halinde fiyatların 400-500 TL’ye kadar yükselebileceğini öne süren Gergeri, bunun hem restoran maliyetlerini hem de tüketicinin uygun fiyatlı proteine erişimini zorlaştıracağını ifade etti. Gıda sektörünü direk etkileyen soruşturma ve denetim süreçlerinde daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini savunan Gergeri, kamuoyuna yansıyan operasyonların yatırımcı güvenini zedelediğini söyledi. Gergeri, varsa usulsüzlük yapan firmaların delillerle cezalandırılması gerektiğini ancak süreçlerin tüm sektörü olumsuz etkileyecek şekilde yürütülmemesinin gerektiğini ifade etti.