Kahve fiyatlarında son 1 ayın zirvesi görüldü

Arabica kahve fiyatları, en büyük üretici Brezilya'nın bazı bölgelerinde görülen hafif donun arz endişelerini artırmasının ardından ICE'de yükseldi.

Brezilya'da yeni bir soğuk hava dalgası beklendiği yönündeki haberler fiyatların yükselmesine yol açtı.

En aktif kontrat %6'dan fazla artışla 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 249,45 dolar seviyesinin gören Eylül teslimi kahve fiyatı şu sıralarda yüzde 4,61 artışla 244,85 dolar seviyesinde.

Paragon Global Markets Genel Müdürü Michael McDougall'a göre, hafta sonu Brezilya'nın güneyinde don olayları yaşandı, ancak sıcaklıklar şeker kamışı, kahve veya küçük tahıl ürünlerine zarar verecek kadar düşmedi.

Soğuk hava bu hafta da Rio Grande do Sul, Santa Catarina ve Paraná'nın güney eyaletlerini vuracak. Bu durum kahve yetiştirilen alanlar için çok az risk oluşturuyor gibi görünse de piyasadaki dalgalanma tüccarların riskleri ve potansiyel hasarı değerlendirmek için hava durumunu dikkatle izlemesine neden oluyor.

Cazarini Trading Co. Başkanı Thiago Cazarini, "Cerrado/Yüksek Mogiana'nın bazı bölgelerinde meydana gelen minimal don olayı, yeni arz korkularını tetiklemek için yeterliydi. Zaten üretimde hata görülemeyecek bir ortamdayız" dedi.