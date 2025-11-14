Keskinoğlu’nun Bursa Bölge Müdürlüğü hizmete açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Matlı Şirketler Grubu çatısı altında Türkiye’nin ilk tam entegre üretim tesisi olarak piliç eti, sofralık ve pastörize yumurta, viyol ve ileri işlem ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Keskinoğlu, bölge müdürlükleriyle büyüyor. Bölge müdürlükleri ve yaygın bayilik sistemiyle de iç pazarda ürünlerini tüketicisiyle buluşturan Keskinoğlu, Bursa’da bölge müdürlüğünü açtı. Merkezi Bursa’da bulunan Matlı Şirketler Grubu çatısı altındaki Yörsan ve Burdan markalarının da ortak bölge müdürlüğü noktası olarak hizmet verecek olan Bursa Bölge Müdürlüğü, Matlı markalarının Marmara Bölgesi’ndeki operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmesini ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak.

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Matlı Şirketler Grubu ve Keskinoğlu, Yörsan, Burdan markaları olarak, gönüllü üstlendiğimiz bir misyon var: Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olmak! Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin ilk tam entegre tavukçuluk şirketi olan Keskinoğlu’nun Matlı Ailesi’ne katılmasının üzerinden 2 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yaptığımız yatırımlarla ve istihdamla çok yol kat ettik. Üretimde güçlüyüz, aynı başarıyı sağlıklı bireyler yetiştirmede çok önemli rolü olan protein tüketimini artırmada da göstermek istiyoruz. Halkımızın uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı proteine ulaşmasında, sektörümüzün önemli bir misyon üstlendiğine inanıyoruz. İhracat her zaman çok önemli ama hem piliç eti ürünlerinde hem yumurtada ilk önceliğimiz iç pazar. İç piyasadaki talebi karşılamayı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda bölge müdürlüklerimiz ve yaygın bayilik sistemimizle ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz” dedi.