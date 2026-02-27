Küçük yumurta üreticilerinin kapsamı genişledi
Küçük üreticilerin yumurtayı doğrudan son tüketici ve yerel perakendecilere arzına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
ANKARA (EKONOMİ)- Küçük üreticilerin yumurtaları doğrudan son tüketiciye ve yerel perakendecilere doğrudan arzına ilişkin koşulları belirleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Yönetmelikte hayvancılık işletmelerinin son tüketiciye ve yerel perakendecilere arz edebilecekleri haftalık yumurta miktarı 1500’den 2 bin 100’e çıkarıldı. Küçük miktarda yumurta tanımı ise 250 adetten 350’ye yükseltildi.
Yumurtanın tüketiciye ulaştırılması için gereken süre 21 günden 28 güne yükseltildi.