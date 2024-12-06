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Küresel gıda fiyatlarında yükseliş sürdü: 19 ayın zirvesinde!

FAO tarafından açıklanan küresel gıda fiyatları endeksi yükselişini sürdürerek, 19 ayın zirvesine ulaştı. Endeks kasım ayında 127,5 seviyesine çıkarken, Nisan 2023'ten sonraki zirvesini gördü.

Haber Merkezi
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Küresel gıda fiyatlarında yükseliş sürdü: 19 ayın zirvesinde!
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Küresel gıda fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan küresel gıda fiyatları endeksi kasım ayında 127,5 ile 19 ayın zirvesine çıktı.

Bitkisel yağ fiyatlarındaki artışın etkisiyle dünya gıda fiyatları kasım ayında Nisan 2023'ten sonra en yüksek seviyesini gördü.

Dünya çapında ticareti yapılan bir dizi gıda ürününün uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi’nde, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki değişimler ekim ayındaki revize edilen 126,9 seviyesinden kasım ayında 127,5'e çıktı.

Ekimde gıda fiyatları endeksi daha önce 127,4 olarak açıklanmıştı.

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