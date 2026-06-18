Marmarabirlik'ten kahvaltı pazarına yeni hamle

EKONOMİ (BURSA) – Marmarabirlik, ürün portföyünü genişletme stratejisi kapsamında geliştirdiği Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması'nı tüketicilerle buluşturdu. Trans yağ, palm yağı ve koruyucu içermeyen ürün, yüzde 18 fındık ve yüzde 9 zeytinyağı içeren özel formülüyle Türkiye genelindeki yerel zincir marketlerde satışa sunuldu. Ürünün ilk ihracatı da Almanya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye gerçekleştirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni ürünün kurumun 72 yıllık üretim tecrübesi ve kalite anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, değişen tüketici beklentilerine uygun katma değerli ürünler geliştirmenin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Marmarabirlik'in gücünü üretici ortaklarından, kurumsal hafızasından ve zeytincilik kültüründen aldığını ifade eden Yıldız, “Amiral gemimiz olan siyah zeytinin değerini korurken marka gücümüzü yeni kategorilere taşımayı hedefliyoruz. Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması da bu anlayışın yeni temsilcilerinden biri” dedi.

Kahvaltı kategorisinde büyüme hedefi

Marmarabirlik'in zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve soslu zeytin ürünleriyle kahvaltı sofralarında güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, yeni ürünün bu bütüncül stratejinin önemli bir halkası olduğunu kaydetti. Yıldız, “Hedefimiz tüketicinin kahvaltı sofrasında ihtiyaç duyduğu her kategoride Marmarabirlik kalitesini sunabilmek. Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması, kahvaltı kategorisindeki büyüme vizyonumuzun önemli adımlarından biridir” diye konuştu. Ürünün geliştirilme sürecinde tüketici beklentilerinin detaylı şekilde analiz edildiğini belirten Ali Yıldız, özellikle ailelerin ve ebeveynlerin hassasiyetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Trans yağ, palm yağı ve koruyucu içermeyen formülasyonun yanı sıra yüksek fındık oranı ve zeytinyağı içeren reçeteyle farklılaştıklarını ifade eden Yıldız, ürünün temiz içerik anlayışıyla güçlü lezzeti bir araya getirdiğini dile getirdi. Geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki bayilere tanıtılan ürünün lansman sürecinde olumlu geri dönüşler aldığını belirten Yıldız, kısa sürede yerel zincir marketlerde raflara çıktığını söyledi. Ürünün önümüzdeki dönemde ulusal market zincirlerinde de tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

İlk ihracat dört ülkeye

Yeni ürünün yurt dışı pazarlara açılmaya başladığını açıklayan Yıldız, ilk ihracatın Almanya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye yapıldığını belirtti. Öncelikli hedeflerinin yurt dışındaki etnik pazarlarda güçlü bir konum elde etmek olduğunu kaydeden Yıldız, ardından Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyümeyi amaçladıklarını söyledi. Yıldız, Marmarabirlik'in üretici gücünü ve marka değerini yeni ürün kategorilerine taşıyarak büyümesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.