Marmaris açıklarında korkutan deprem
AFAD, saat 20.00'da Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Marmaris'te hissedilen depremin ilçeye uzaklığını 59.89 kilometre olarak açıkladı.
3.8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 44.17 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [59.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-12-29
Saat:20:00:06 TSİ
Enlem:36.17083 N
Boylam:28.45611 E
Derinlik:44.17 km
Detay:https://t.co/54YL7bAKkC