Marmaris açıklarında korkutan deprem

AFAD, saat 20.00'da Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  AFAD, Marmaris'te hissedilen depremin ilçeye uzaklığını 59.89 kilometre olarak açıkladı.

3.8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 44.17 kilometre olarak ölçüldü. 