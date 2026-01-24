Ramazan ayında fırsatçılara göz açtırılmayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi ve boyunca gıda fiyatlarında yaşanabilecek spekülatif artışların önüne geçmek amacıyla çok yönlü tedbirler uygulumaya başladı. Bu kapsamda 81 ilde üretim, toptan ve perakende satış noktalarında denetimler sıklaştırılırken, haksız fiyat artışı ve stokçuluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere kamu kurumları aracılığıyla piyasaya ürün arzı artırılarak arz-talep dengesinin korunması hedefleniyor.

Ayrıca perakendeciler ve sektör temsilcileriyle yapılan protokollerle et ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde geçici fiyat sabitleme uygulamaları devreye alınırken, taklit ve tağşişle mücadele kapsamında hileli üretim yapan firmalar kamuoyuna ifşa ediliyor. Bakanlık, üretimden raf fiyatına kadar tüm tedarik zincirini yakından izleyerek makul kârın üzerindeki fiyat artışlarına izin verilmeyeceğini vurguluyor.

Et ve tereyağı fiyatlarında sabit fiyat uygulaması

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ramazan ayı sonuna kadar aşağıdaki sabit fiyatlar uygulamaya konuldu:

Dana kıyma: 485 TL/kg

Dana kuşbaşı: 510 TL/kg

Tereyağı: 384 TL/kg

Bu fiyatlar, PERDER üyesi yaklaşık 1000 markette tüketicilere ulaştırılıyor. Amaç, yüksek enflasyon ortamında fiyat dalgalanmalarının önüne geçerek hanelerin alım gücünü korumak. Bu uygulama Ramazan boyunca sürecek.

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, uygulamanın amacını “Enflasyonist baskılara karşı tüketicinin alım gücünü korumak” olarak tanımlarken, “Ramazan ayında fırsatçılığa izin vermeyeceğiz” mesajını verdi.

Ticaret Bakanlığı da denetimleri artırdı

Ticaret Bakanlığı da özellikle kasaplar, marketler ve perakendecileri kapsayan fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı; Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde binlerce ürün üzerinde kontrol yapılıyor.

Fiyat istikrarı yalnızca market raflarıyla sınırlı kalmıyor. Yem sanayicileri de Ramazan ayı boyunca yem fiyatlarını artırmama kararı aldı; bu, üretim maliyetlerinin nihai ürün fiyatına yansımasını sınırlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ESK da devreye girdi

Et ve Süt Kurumu da (ESK) spekülatif fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için operasyonel hazırlıklarını tamamladığını ve arz güvenliğini sağlamak için tedbirler aldığını duyurdu.

Enflasyonist baskı ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle haksız fiyat uygulamalarına karşı kamuoyu duyarlılığı artıyor. Son dönemde sosyal medyada bazı et ürünlerinin aşırı pahalıya satıldığına ilişkin paylaşımlar gündeme gelirken, bakanlık denetim ve bilgilendirme mekanizmalarını genişletiyor.

Hedef: Güvenilir ve istikrarlı fiyat ortamı

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları, sadece Ramazan’a özgü fiyat sabitleme ile sınırlı olmayacak. Bakanlık, gıda güvenliği, dürüst üretim ve şeffaf fiyatlandırma hedefiyle tedarik zincirindeki tüm halkaları gözetim altında tutarak fırsatçılığa karşı uzun vadeli mücadeleyi sürdüreceğini belirtiyor.

Hangi zincir marketlerde sabit fiyat olacak?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri üzerinden tüketicilere ulaştırılıyor.