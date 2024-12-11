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S.Pellegrino, Michelin Ödül Töreni’nin etkinlik sponsoru oldu

İtalyan Alpleri’nin eteklerinde, kayaların arasından yaptığı 30 yıllık yolculuğunu sürdüren ve lezzetli masalara eşlik eden S.Pellegrino, dünyanın en itibarlı restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi’nin Türkiye ayağında düzenlenen ödül töreninin etkinlik sponsorluğunu üstlendi.

Haber Merkezi
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S.Pellegrino, Michelin Ödül Töreni’nin etkinlik sponsoru oldu
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Geçmişinden aldığı köklü mirasla, iyi yemek ve benzersiz bir deneyim etrafında toplulukları birleştiren S.Pellegrino, en hafif lezzetlere kattığı dokunuşla gastronomi dünyasının ikonik İtalyan’ı olarak anılıyor. Dünyanın en seçkin sofralarında yer alan ve Türkiye’de Erikli bünyesinde tüketiciyle buluşan S.Pellegrino, ülkemizde gastronomi profesyonellerinin heyecanla beklediği Michelin Ödülleri’nin bu yılki etkinlik sponsoru olarak gastronomi dünyasında önemli bir adım attı.

Ödül töreni Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşti

5 Aralık akşamı Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşen ödül töreninde özel lezzetlerini davetlilerle buluşturan olan S.Pellegrino, katılımcılardan tam not aldı.

Gecede ayrıca Nestlé Waters bünyesinde yer alan ve Uludağ’ın zirvesinden getirdiği saflık ve doğallığı sofralara taşıyarak, üst üste dokuz kez Türkiye’nin en sevilen suyu seçilen Erikli'de misafirlere servis edildi.

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