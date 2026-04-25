Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.