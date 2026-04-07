  Temel metaller ve gübrede görünüm zayıfladı
Temel metaller ve gübrede görünüm zayıfladı

RBC, temel metal ve gübre sektörleri için tavsiyelerini aşağı yönlü revize etti.

Temel metaller ve gübrede görünüm zayıfladı
RBC Capital Markets, küresel emtia sektörlerine ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. Banka, temel metaller için tavsiyesini “ağırlığını artır” seviyesinden “piyasa ağırlığı”na indirdi.

Küresel çeşitlendirilmiş ve büyük hacimli emtia sektörleri için ise daha sert bir revizyon yapılarak “ağırlığını artır”dan “ağırlığını azalt” seviyesine çekildi.

Gübre sektöründe de benzer bir adım atan RBC, bu alan için tavsiyesini “piyasa ağırlığı”na indirdi.

