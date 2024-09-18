TEPAV, Gıda Fiyat Endeksi verilerini erişime açıyor

TEPAV, Ağustos 2023'ten itibaren hane halklarının tükettiği gıda ürünlerinin fiyatlarını online satış yapan marketlerden toplayarak TEPAV Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) oluşturuyor. Bu endeks aracılığıyla gıda fiyatlarındaki aylık değişim takip edilerek, gıda enflasyonu hesaplanıyor.

İlk kez 6 Şubat'ta yayımlanan TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Bülteni, o tarihten bu yana her ayın ilk iki iş günü içerisinde düzenli olarak kamuoyuna sunuluyor. Artık TEGE Bülteni'nin yer aldığı sayfada "Yöntemsel Açıklama" dokümanına ve 128 madde grubunda birim fiyatları içeren veri dosyasına erişim sağlanabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yanı sıra, her ay düzenli olarak beş tüketici enflasyonu göstergesi daha yayımlanıyor.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ETÜFE’si ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) bu göstergelerden bazıları. TEPAV, CEFIS (Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) de gıda fiyatlarına ilişkin veriler sunuyor; TEPAV ve CEFIS gıda fiyat endeksi hazırlarken, TÜRK-İŞ açlık sınırını hesaplıyor.

Veri ve yöntem şeffaflaşıyor

TÜİK’in resmi enflasyon verileri, diğer kuruluşların yayımladığı alternatif enflasyon göstergeleri ile karşılaştırılıyor. Bu veriler arasındaki farklılıklar ise kamuoyunda tartışmalara neden oluyor ve resmi istatistiklerin güvenilirliğini sorgulayan yorumlara yol açıyor. Ancak, her bir göstergenin farklı yöntemler ve kapsamlarla oluşturulduğu ve bu farkların dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. TEPAV da bu kapsamda TEGE’nin amacı, tanımı, kapsamı ve hesaplama yöntemlerini içeren bir değerlendirme notunu 31 Ocak’ta yayımlamıştı. Bu ay ise “Yöntemsel Açıklama” dokümanını ve 128 madde grubuna ait veri dosyasını kamuoyunun erişimine açıyor.

İstatistiksel verilerin tanımı, kapsamı ve hesaplama yöntemleri gibi teknik detayların paylaşılması, verilerin doğru kullanımını ve analizini destekleyerek tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.