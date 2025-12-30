Türkiye'de en çok sipariş edilen yemek 2025'te de değişmedi

emeksepeti, 2025 sipariş verilerini analiz ederek Türkiye'de kullanıcıların günlere, aylara ve lezzet tercihlerine göre "sipariş ritmi"ni paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca milyonlarca siparişten elde edilen verileri analiz etti.

Bu yıl Türkiye'de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken, burger ve pizza gibi küresel seçenekler ile kebap da kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı.

Türk mutfağı, geleneksel lezzetlerin güçlü konumunu korurken, küresel tatlar da günlük sipariş alışkanlıklarında önemli bir paya sahip oldu.

Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir'de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra mercimek çorbası ve ayran gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu gösteriyor.

İzmir'de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken, İstanbul'da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında öne çıkıyor.

Yemeksepeti, kullanıcılarının kendi hesapları üzerinden 2025'e ait sipariş alışkanlıklarını keşfedebildiği "2025 Keyif Özeti" içeriğini de hayata geçirdi.

İlk Yemeksepeti siparişi Adana'dan

Türkiye'de 2025'in ilk Yemeksepeti siparişi Adana'dan verildi. Bu veri, yeni yılın ilk dakikalarında dahi kullanıcıların teslimat hizmetlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı ve Adana'dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana Kebap oldu.

Market kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında simit, maden suyu ve çikolata öne çıkıyor. Market siparişlerinde içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça sepetine eklediği ürün grupları arasında yer aldı.

Kategori bazında bakıldığında ise atıştırmalık ürünler, market siparişlerinin yoğun olduğu ana kategori olarak dikkati çekiyor.

Kullanıcılar 2025'te sadece klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde "Armutlu Pizza" ve "Güneşte Kurutulmuş Tatlı Biber Salçası" gibi gurme lezzetler dikkati çekerken, market siparişlerinde gıda dışı kategorisinde "Silikon Dubai Çikolatası Kalıbı", "Mor Şampuan" gibi kişisel bakım ürünleri sepetlerin yıldızları oldu.

Haftanın gözdesi "cumartesi", yılın öne çıkan ayı "mayıs"

Yemeksepeti verilerine göre, 2025'te Türkiye'de siparişlerin en yoğun günü cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise mayıs olarak öne çıktı. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

Veriler, Yemeksepeti kullanıcılarının gözde lezzetlerinden vazgeçmezken yeni tatlara da kapı araladığını gösteriyor.

Türkiye genelinde kullanıcılar, yıl boyunca ortalama yaklaşık 7 farklı restoran deneyimleyerek kişisel lezzet haritalarını genişletti.

Lezzet keşfinde sınırları zorlayan bir kullanıcı ise yıl boyunca 27 farklı restoran deneyimleyerek bu alanda öne çıktı. Bu tablo, kullanıcıların hem müdavimi oldukları markalara sadık kaldığını hem de farklı mutfak kültürlerini ve yeni restoranları keşfetme konusunda istekli olduklarını ortaya koyuyor.