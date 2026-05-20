Türkiye’nin 138 yıllık mirası Hacı Abdullah Lokantası’nda

Türk mutfağının önemli temsilcilerinden Hacı Abdullah Lokantası, her ay gerçekleştirdiği iki önemli gastronomi etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bu etkinliklerin ilkinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatlar yeniden hazırlanarak şefler, gurmeler ve basın mensuplarıyla buluşturuldu. İkinci etkinlikte ise Anadolu’nun farklı yörelerine ait yerel yemekler hazırlanarak sınırlı sayıda davetliye sunuluyor ve bu kültürel değerlerin yalnızca kendi bölgelerinde değil, ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sağlanıyor.

1888’den bu yana yalnızca yemek sunan bir mekân değil, Türk mutfak kültürünü kayıt altına alan, yaşatan ve yeniden yorumlayan bir hafıza noktası olarak konumlanan Hacı Abdullah Lokantası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede iş, gastronomi, kültür ve yerel yönetim dünyasından önemli isimleri aynı sofrada bir araya getirdi.

Düzenlenen özel davete, Düzce Belediye Başkanı ve eski Bakan Faruk Özlü, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Karabüklü iş insanı Cemal Gökçöl, Bolu Hanzade Restaurant sahibi Mustafa Ak, İstanbul Karabüklüler Dernek Başkanı Sabriye Duysak, Şef Recep İncecik, Kabuk Koop Başkanı Melahat Bayram, TGRT yemek yazarı Talip Bayram, Favori Lezzetler’den Tuncay ve Esra Tapan, Safranbolu Kahve Müzesi kurucusu Semih Yıldırım, “Dünyanın Lezzetleri” programı sunucusu Yağmur Zeynep Toprak ile Hacı Abdullah ortaklarından Fahri Akcan ve marka yönetmeni Mesut Solak katıldı.

Gecede Safranbolu mutfağının geleneksel tarifleri, modern gastronomi yaklaşımından uzaklaşmadan, özgün reçetelerine sadık kalınarak hazırlandı. Göçe çorbasından Peruhi’ye, etli keşkekten zerdeye uzanan seçki, Anadolu’nun yavaş yavaş kaybolan mutfak hafızasına dikkat çekti.

Hacı Abdullah Lokantası Ortağı ve Genel Müdürü Turgut Gülen, gecede yaptığı değerlendirmede Türk mutfağının yalnızca tariflerden değil, kültürel aktarımın sürekliliğinden beslendiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Biz sadece eski bir lokanta değil, artık Türk yemek tarihi için bir hafızayız. Ahilik geleneğiyle bugüne kadar gelmiş bir değeriz. Bu da bize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Türk mutfağının gelişmesi ve tanıtılması adına her ay farklı projelere imza atıyoruz. Bu gece de Safranbolu yemeklerini sınırlı sayıdaki konuklarımızla birlikte tattık ve değerlendirdik. Ayrıca çok yakında 138 yıllık geçmişimizi anlatan bir kitap çalışmasına başlayacağız. Dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğuna inandığımız Türk mutfağını hak ettiği yere taşımak için tarihi sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz."

Hacı Abdullah Lokantası Marka Yönetmeni Mesut Solak ise özellikle genç kuşakların geleneksel mutfakla yeniden bağ kurmasının önemine dikkat çekerek: "Burası bir miras. Bizler de bu mirası yaşatmak ve sadece bilenlere değil, özellikle genç nesillere tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz. Düzenlediğimiz tadım geceleri bu açıdan büyük önem taşıyor. Daha önce Hacı Abdullah’a gelmemiş ya da ‘Ben ev yemeklerini dışarıda tercih etmem’ diyen insanlara da kültürümüzü anlatmak ve tattırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

138 yıllık tarihiyle geleneksel Türk mutfağının yaşayan hafızası olmayı sürdüren Hacı Abdullah Lokantası, düzenlediği etkinliklerle gastronomi kültürünü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.