Türkiye’nin ilk gıda pazarlama ödülleri FOMA sahiplerini buldu!

Türkiye’de gıda ve içecek alanında ürün ve hizmet geliştiren markaların pazarlama odaklı projelerini değerlendiren bir ödüllendirme sistemi olan FOMA Ödülleri, 11 Aralık Çarşamba günü, İstanbul’un üyelerine özel yeni sosyal kulübü Dotshub’ınmekan sponsorluğunda düzenlenen törenle kazananlara takdim edildi. Yeme içme sektöründen önemli firmalar, bu firmaların pazarlama çalışmamalarını yürüten ajanslar ve sektör profesyonelleri ödül töreninde yerini alırkentörende toplamda 66 ödül verildi. DudeTable’ın gıda pazarlama alanındaki metodolojisini ve tecrübesini, gıda pazarlamasını odağına alan projeleri ölçümlemek için farklı kategorilere yansıttığı FOMA Ödülleri’nde, ödüller4 ana kategorinin alt kategorilerinde verildi. Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Restoran kategorisinin altında yer alan Fine Dine ve Casual Dine kategorilerinde ölçümleme, DudeTable’ın iş partneri Kantar Insights ile gerçekleştirildi. 25 Altın, 27 Gümüş ve 10 Bronz olmak üzere 62 ödülün yanı sıra “Yerelde İlham Veren Markalar” başlığında 4 ödül daha markalara takdim edildi.

FOMA Ödülleri jüri koltuğunda yer alan isimler

Restoran kategorisinin Kantar Insights ile ölçümlendiği FOMA Ödülleri’nde diğer 3 kategorinin jüri koltuğunda ise şu isimler yer aldı; Gıdanın Geleceği kategorisinde Aylin Gezgüç, Ayşin Işıkgece, Defne Tüysüzoğlu, Deniz Sipahi, Dilara Koçak, Durukan Dudu, Duygu ÖzersonElakdar, Ebru Köktürk Koralı, Funda Güzelmeriçİnansal, İrfan Donat, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Levent Kurnaz, Müge Akgün, Olcay Silahlı,Volkan Aki;Food Marketing Communications kategorisinde Cihan Kırımlı,Çağla Gül,Ebru Köktürk Koralı, Ebru Erke, Elif Ergu Demiral,Ercüment Büyükşener, Faris Seven, Güven Çelikkaya, Hande Beceren,Kayhan Dural, Merve Akgül, MosheAelyon, Pelin Özkan, Şule Şamlı; Food Design kategorisinde ise Beril Ateş, Erdem Akan, Ezel Akay, Gamze Güven, Gaye Çevikel, Gökçe Kırımlı, Kerem Küçükgürel, Mehmet Ateş, Orhan Irmak, Pınar Hacırarifoğlu, Sibel Kutlusoyve Umay Çubukçu.