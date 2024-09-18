Üreticilerden çiğ süt için yeni fiyat tavsiyesi: Fiyat değişmezse 'kesim' artacak

TÜSEDAD, ağustos ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 17,53 TL/LT olarak hesaplarken, 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını 21,03TL/LT olarak açıklanmasını önerdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Derneğimiz her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak ağustos ayı 1 litre SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİNİ hesaplayıp kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda yüzde 20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme ihtiyacı olan yüzde 20’sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan yüzde 10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır.

USK sıcak, TÜSEDAD soğuk süt maliyeti hesaplıyor

Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. TÜSEDAD olarak soğutma bedeli dahil maliyet açıkladığımız için önerdiğimiz tavsiye fiyatı da SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT fiyatıdır. Buna göre; güncel yem ve diğer tüm giderlerin ayrıca gelirlerin de dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre ağustos ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 17,53 TL/LT olarak hesaplanmıştır.

Temmuz ayına ait maliyet 17,54 TL/LT iken; ağustos ayında sadece arpa fiyatında yüzde 10 düzeyinde bir artış olmuş diğer yemlerde önemli bir değişim olmamıştır. Kesim fiyatlarındaki yukarı yönlü küçük artışlar da arpaya gelen zammı kompanse etmiş ve maliyet bir önceki aydan sadece 0,1 kuruş düşük olarak hesaplanmıştır.

Et ve sütte arzın devamlılığı

Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, üretimin devamlılığı ve ülkemizin sürdürülebilir gıda tedariki, halkımızın gıdaya alım gücüyle dengeli olabilen fiyatlarla ulaşabilmesi, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliği diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konudur.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile 21,03TL/LT olarak açıklanması önerilmektedir."

USK, mayısta 14,65 TL yapmıştı

Ulusal Süt Konseyi (USK), 13 lira 50 kuruş olan çiğ süt tavsiye litre fiyatını 1 Mayıs itibarıyla 14 lira 65 kuruşa çıkarmıştı.

Habertürk'te Didem Ernez'e konuşan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye ettiği fiyatın yetersiz olduğuna dikkat çekerek çiğ sütün fiyatının 18 lira olması gerektiğini söyledi. Keskin, bir fiyat geçişi olmazsa anaç hayvanlarını kesime gönderme riskinin olduğunu da belirtti.