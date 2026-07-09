Girişim Elektrik/Behiç Harmanlı: Enerji depolama ve trafo talebindeki artış küresel avantajımızı artırıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Enerji sektöründe tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, dünya enerji altyapısının yeniden kurgulandığını, elektrik talebinin son 30 yılın en hızlı büyüme dönemine girdiğini söyledi.

Bu üretimin sadece enerji üretimini değil, tüm şebeke altyapısını yeniden şekillendirdiğine vurgu yapan Harmanlı, “Elektrik artık dijital ekonominin ham maddesi; trafo ve yüksek gerilim ekipmanı ise bu çağın en stratejik ürünü haline geldi" diye konuştu.

Bugün dünyanın birçok bölgesinde veri merkezlerinin tek başına dev sanayi tesisleri kadar elektrik tükettiğini kaydeden Harmanlı, “Yapay zekâ yatırımları büyüdükçe bu talep daha da artacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde enerji altyapısı yatırımları küresel ekonominin en stratejik alanlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

Entegre bir üretim gerçekleştiren Girişim Elektrik’in 5 kıtada 80’e yakın ülkeye ihracat ağı bulunduğu bilgisini veren Behiç Harmanlı, “Artık dünya yalnızca klasik alternatif akım (AC) iletim hatlarıyla yetinemeyecek. Gelişen teknoloji, hızla artan talep ve enerjinin binlerce kilometre öteye, üretildiği noktadan tüketildiği merkezlere düşük kayıpla taşınması ihtiyacı; HVDC iletim hatlarını enerji çağının yeni omurgası haline getiriyor” dedi.

Harmanlı şirketin mevcut şebekelerdeki gücünü HVDC çağına taşımaya hazırlandıklarını anlatırken, entegre üretim yapısının Girişim Elektrik’i sektörün en avantajlı oyuncularından biri olarak konumlandırdığını belirtti.