Goldman Sachs Türk bankaları için beklentilerini aşağı çekti

Küresel piyasalarda, son dönemde yaşanan dalgalanmalarla birlikte, ABD-İran savaşı kaynaklı jeopolitik risk primi ve enerji fiyatlarındaki katılığın etkileri yakından izleniyor. Goldman Sachs analistleri de Borsa İstanbul’da ve Türkiye ekonomisinde gelişmelerin ışığında Türk bankacılık hisselerine yönelik daha temkinli bir duruş benimsedi.

Goldman’ın strateji ekibi, 20 Mayıs tarihli raporunda bankacılık kâr tahminlerinde aşağı yönlü düzeltmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Raporda, inatçı ve yükseliş rüzgarlarının estiği enflasyon ile yüksek seyreden enerji fiyatlarının TCMB'nin faiz indirim takvimini ötelediğine dikkat çekildi.

Faiz beklentisi yükseldi

Kurum, daha önce 2026 yıl sonu için yüzde 30 olarak tahmin ettiği politika faizi beklentisini yüzde 35 seviyesine revize etti.

Sektörün 2026 yılı ortalama özsermaye kârlılığı tahmini yüzde 30'dan yüzde 27'ye düşürüldü.

Sıkı makroihtiyati tedbirler ve yapışkan enflasyon nedeniyle, Türk bankalarının özsermaye kârlılığının 2027 yılına kadar enflasyon oranının üzerine çıkması (Reel ROE) artık beklenmiyor.

Aşağı yönlü riskler ortadan kalkmadı

Raporda, son dönemdeki jeopolitik gerilimlerin ardından Türk bankalarında bir çarpan kaybı yaşandığı kabul edilmekle birlikte, aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi.

Raporda "Olası bir barış anlaşmasının piyasada kısa vadeli bir rahatlama rallisi tetikleyebileceğini kabul ediyoruz. Ancak 'daha uzun süre yüksek kalacak' enflasyon ve faiz ortamı, konsensüs kâr tahminlerinde aşağı yönlü revizyonları kaçınılmaz kılabilir. Bankalar, net faiz marjlarında çeyreklik bazda gerileme göreceğimiz ikinci çeyrek bilanço sezonunun ardından bu baskıyı daha net hissedecektir" değerlendirmeleri yer aldı.

Hedef fiyatlar

Raporda dört bankada hedef fiyatlar, Akbank (AKBNK) için 93 TL’den 82 TL’ye, Garanti BBVA (GARAN) için 173 TL’den 161 TL’ye, İş Bankası (ISCTR) için 21 TL’den 18 TL’ye ve Yapı Kredi Bankası için 48 TL’den 44 TL’ye geriledi.