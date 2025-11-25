Growtech Antalya 24’üncü kez açıldı: “Türkiye su fakiri değil ama suyu verimli kullanamıyor”

Hüseyin GÖKÇE

ANTALYA

Dünyanın en önemli tarım fuarlarından birisi olarak nitelendirilen Growtech Antalya 24’üncü kez açıldı. ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 36 ülkeden 725 firma katılırken, Çin 140, Hindistan ise 30 firmayla öne çıkan ülkeler oldu.

Fuar kapsamında düzenlenen Tarım Sohbetlerinde, Türkiye’de tarımın bugünkü durumu ve geleceği masaya yatırıldı.

Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin moderatörlüğünü gerçekleştirdiği “Suya Sabuna Dokunun” başlıklı panelde iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye ve dünyada yaşanan su sorunu, gıda güvenliği, gıda israfı gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarım Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Aykut Gül, Türkiye’nin sanıldığının aksine su fakiri olmadığını ancak mevcut suyu verimle kullanamadığını bildirdi. Türkiye’deki kullanılabilir su miktarının 112 milyar m3 olmasına rağmen, bunun 57 milyar m3’lük kısmının kullanılabildiğini ifade eden Gül, bunun da yüzde 77’sinin tarım sektörü tarafından kullanıldığı bilgisini verdi.

Su kullanımında verimliliğin artırılması halinde sorunun önemli bölümünün çözüleceğini söyleyen Aykut Gül, sulama sistemlerine yönelik yatırımlara verilen desteklerin kolaylaştırılabileceğinin altınız çizdi.

“Tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorundayız”

Diyetisyen ve FAO destekçisi Neslihan Aktepe, yaşanan su sorununun temelinde tüketim alışkanlıklarının bulunduğunu bildirdi. Yaşanan kıtlığa rağmen, bazen sosyal medya alışkanlıklarının da etkisiyle çok değişik tüketim ve diyet şekillerinin ortaya çıktığına vurgu yapan Aktepe eş zamanlı olarak obezitenin de adeta çılgın gibi artışa geçtiğini aktardı.

Özellikle et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Aktepe, aynı miktar protein için et üretimine harcanan su ile bitkisel üretim arasındaki farkın 10 katın üzerinde olduğunu söyledi. Aktepe, “Tabağımızı tıka basa doldururken bir kez daha düşünelim, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

“Yeni binalara enerji üretimi ve yağmur hasadı zorunlu hale getirilmeli”

Meteoroloji Mühendisi Habertürk TV editörü Hüseyin Öztel, iklim açısından olumsuzluklar işaret eden sel dahil yaşanan olayların önümüzdeki 25 yılda yüzde 40’a kadar artmasının beklendiğini söyledi. Öztel, Paris İklim Anlaşmasında öngörülen küresel ısınma hedeflerine ulaşılmasının da hayali gibi göründüğünü bildirdi.

Su israfının önlenmesi yanı sıra alınması gereken başka önlemlerin de bulunduğuna işaret eden Hüseyin Öztel, özellikle yeni inşaatlarda yağmur suyu hasadı ve kendi enerjisini üretmeye yönelik zorunluluk getirilmesini önerdi.

“Katma değerli hale getirmeden para kazanamayız”

Endüstriyel Bilim İnsanı Can Kayacılar, Türkiye’de tarımsal üretimin tamamı kadar da atık oluştuğunu söylerken, bu atıkların, tarladan başlamak üzere, evde, markette, yolda gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye’nin yetiştirdiği tarımsal ürünleri inovasyonla birlikte katma değerli hale getirmeden tarımdan para kazanamayacağını aktaran Kayacılar, şirketlerin bu alanda yatırım yaptıkça mevcut olumsuz koşulların da tersine dönmeye başlayacağını vurguladı.