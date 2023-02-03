"Günde 20'yi bulan elektrik kesintisi üretimi aksatıyor”

Ramazan AYDIN

Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinin başında gelen Kocaeli’nde faaliyet gösteren Gebze Pelitli Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut sorunların giderilmesi için “birlikten kuvvet doğar” temasıyla kurulan “Pelitli Bölgesi Sanayicileri Platformu” altıncı toplantısını yaptı. Toplantının açılışında konuşan Pelitli Bölgesi Sanayicileri Platformu Başkanı Şamil Tahmaz, “Gebze Pelitli Bölgesi Kocaeli’nin can damarıdır. Bölgemizde OSB’lerin içerisinde kalmış birçok sanayi kuruluşu bulunuyor. Bu kuruluşlar OSB statüsünde olmadığı için bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunları tek ses halinde dile getirip gerekli birimlere ileterek doğru hizmet almak arzusundayız” dedi. Tahmaz, “Bölgemizdeki en büyük problemlerin başında elektrik, telekom ve alt yapı sorunları geliyor. Herkes bireysel olarak bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor ancak bu çok zor oluyor. Mevcut sorunların çözümü için bazı kanunların düzenlenmesi, bir takım özelleştirmelerin yapılması gerekiyor. Biz bu süreci hızlandırmak adına ses verelim istedik” diye konuştu.

“SEDAŞ’la toplandık, yatırım planlarını öne çekebildik”

Aynı zamanda Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Şamil Tahmaz, en büyük sıkıntıyı elektrik konusunda çektiklerini dile getirdi. Tahmaz, “Günde 20 defa elektriğimizin kesildiği zamanlar oluyor. Bu da üretimin aksamasına sebep oluyor. Konuyla alakalı olarak SE- "Günde 20'yi bulan elektrik kesintisi üretimi aksat ıyor” DAŞ ile bir toplantı yaptık. Olumlu geçen toplantı sonucunda hızlı bir ivme yakaladık. 2024’teki yatırım planlarımızı bu sayede 2022’ye kadar çekebildik” dedi. Yolu olmayan işletmeler için üstyapı çalışmaları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüştüklerini ve gereken hizmetin verileceğine dair teminat aldıklarını ifade eden Tahmaz, “Firmalar büyüdükçe parsel olarak da genişliyor. Çevre görünümü olarak hoş olmayan bu durumla alakalı gerekli yerlerle görüşmeler yapıyoruz. İstiyoruz ki daha disiplinli göze hoş gelen bir yapılaşma olsun” ifadesini kullandı.

“Kurulan platformu çok değerli buluyoruz”

Toplantıya katılan Türk Telekom Gebze Saha Operasyonları Yöneticisi Eray Kobya ise, “Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’yı hesaba kattığınızda büyük bir alana hizmet veriyoruz. Bölgemizde 220 binin üzerinde aboneye ulaştık. Sanayiciye olduğu gibi bireysel müşterilerimize de hizmet veriyoruz. Kandıra’da kurulacak OSB ile birlikte, Kocaeli’nde bulunan 15 OSB’nin 10 tanesi Gebze’de yer alıyor. Buradaki tüm süreci yönetmeye çalışıyoruz. Sorunları çözmek adına böyle bir platformun oluşturulmasını çok değerli buluyoruz. Çünkü sorunları konuşabileceğimiz bir yönetim olacak ve aksaklıkları giderme noktasında daha hızlı hareket edebileceğiz. Teknik toplantılarla bunu bir üst seviyeye ulaştırmalıyız” diye konuştu.

Marmara Geri Dönüşümcüler Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar da, “Bölgemizde 195 fabrika faaliyette bulunuyor. Şu anda 5 binin üzerinde mavi yaka çalışanımız var. Ulaşım ve yerleşim olarak OSB’lerin ortasında olmamız ve alt üretim alanı haline gelmemiz bu bölgeyi gayet popüler bir alan haline getirdi. Bu platformu geliştirip güzel işler yapacağız. Bölgenin kalkınmasında ses getireceğiz” dedi.

'Pelitli, Gebze’nin en sıkıntılı bölgesi'

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Aslantaş, “Pelitli ve Balçık köyler bölgesi Gebze’mizin en sıkıntılı bölgeleri. Bunun sebebi ise enerjide yaşadığımız sorunlar. Elektrik kesintilerinin asgariye inmesi için gerekli çalışmaları başlattık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bölgede enerjiyi taşıyan hatları yer altına alma planlarımız var. Ayrıca Kirazpınar’da indirici merkez yapımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Kroman Çelik, Dilovası ve TÜBİTAK arasında da indirici merkezi için büyük bir yatırım planlandı. EPİAŞ’ın yönettiği bu projenin değerinin 100 milyon doları aşabileceği konuşuluyor” diye konuştu.