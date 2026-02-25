Güzellik & Bakım İstanbul 2026, sektörün geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor

Güzellik & Bakım İstanbul, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde; güzellik, bakım ve medikal estetik ekosisteminin gelişimine yön veren, sektörün dönüşümüne eşlik eden ve uluslararası ticareti destekleyen stratejik bir platform olarak konumlanıyor. Profesyonel kozmetik, medikal estetik, anti-aging uygulamaları ve ileri teknoloji ekipmanları odağında şekillenen organizasyon, Türkiye’nin bu alandaki en uzun soluklu ve prestijli fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası ticaretin ve sektörel etkileşimin güçlü buluşma noktası

Güzellik & Bakım İstanbul 2026’nın uluslararası konumlanmasına ve ticari yapısına ilişkin açıklamalarda bulunan TG Expo Güzellik Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman; “Güzellik & Bakım İstanbul 2026’yı yalnızca ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon olarak değil, bölgesel ve küresel ölçekte iş birliklerinin geliştiği stratejik bir ticaret platformu olarak konumlandırıyoruz. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalardan sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturarak markalar için yeni pazarlara açılma ve ihracat bağlantıları kurma açısından güçlü bir zemin oluşturuyoruz. Fuar kapsamında hayata geçirilen B2B Alım Heyeti Programı sayesinde katılımcılarımız, hedef pazarlardan gelen uluslararası satın alma heyetleriyle birebir iş görüşmeleri gerçekleştirme imkânı buluyor ve somut ticari iş birliklerine adım atıyor. Profesyonel kozmetik ürünlerinden medikal estetik ve anti-aging cihazlarına, cilt, saç ve vücut bakım teknolojilerinden spa, wellness ve fitness çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ve uygulama yelpazesi ise fuarı aktif ticaretin ve sektörel etkileşimin merkezine taşıyor. Yerli ve milli üretim güzellik teknolojileri ile global markaların yeni nesil çözümlerini aynı platformda bir araya getirerek, sürdürülebilir ve uzun vadeli uluslararası iş birliklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz,” ifadelerinde bulundu.

Küresel pazarda güçlü büyüme, Türkiye bölgesel merkez konumunu pekiştiriyor

Dünya genelinde yaklaşık 600 milyar dolarlık hacme ulaşan güzellik ve kişisel bakım pazarı, sağlık, teknoloji ve yaşam tarzı ekseninde büyümeye devam ederken; bu geniş ekosistemin önemli bir bileşeni olan medikal estetik alanı da ivmesini koruyor. Türkiye’de ise estetik uygulamalardan profesyonel bakım teknolojilerine, anti-aging çözümlerden bütünsel wellness yaklaşımlarına kadar uzanan sektör, güçlü bir büyüme performansı sergiliyor. Değişen tüketici alışkanlıkları, sağlıklı yaş alma yaklaşımının yaygınlaşması ve teknolojik gelişmelerle birlikte sektör istikrarlı büyümesini sürdürürken; Türkiye, uygulama sayısı, uzman insan kaynağı ve gelişmiş klinik altyapısıyla Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alarak bölgesel bir merkez olma konumunu güçlendiriyor.

Bilgi paylaşımı ve deneyim odaklı etkileşim alanı

Fuar süresince dermatologlar, plastik cerrahlar, estetik ve güzellik uzmanları, kuaförler, makyaj sanatçıları ve sektör profesyonelleri; bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı yoğun bir etkileşim ortamında bir araya gelecek. Eş zamanlı olarak düzenlenecek seminerler, paneller, sahne gösterileri ve uygulamalı workshoplar sayesinde katılımcılar, dünyadaki güzellik trendlerini, yeni uygulama yöntemlerini ve sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etme imkânı bulacak.

Sektörün uzmanları Masterclass sahnesinde buluşuyor

Güzellik ve estetik sektörünün profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanan organizasyon kapsamında; hekimler tarafından uygulanan bilimsel ve klinik temelli estetik işlemlerin derinlemesine ele alınacağı “Medikal Estetik”, yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yönelik bütüncül yaklaşımların değerlendirileceği “Anti-Aging & Skin Care”, saç tasarımı, renklendirme teknikleri ve sahne performanslarının uygulamalı olarak aktarılacağı “Hair Show” ile profesyonel makyaj tekniklerinden sahne ve medya uygulamalarına uzanan kapsamlı bir perspektif sunacak “Make Up” MasterClass’ları yer alacak.