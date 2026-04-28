GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla başladı

Kamu ve özel sektörden tüm paydaşları bir araya getiren, Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından olan ve bu yıl "Soruyu Değiştirmek" temasıyla düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Sektörün ana gündem maddelerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen ve alanlarında uzman yerli ve yabancı isimleri bir araya getiren zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Çekici, bu yıl zirvenin 20'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu, sadece rekor bir sayıyı değil, durup düşünme, eksiklere bakma ve geleceğin vizyon belgesini yeniden yazma zamanını ifade ediyor." dedi.

Gayrimenkul sektörünün daima ülkenin ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu dile getiren Çekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün de öyleydi bugün de böyle. Geçen yıl 'Yeniden Başlat' derken sektöre bir düşünme ve tazelenme alanı açıyorduk. Bu yıl bir adım daha ileri gidiyoruz. Neyi yeniden başlattığımız kadar hangi bakış açısıyla yeniden başladığımız sorusunu ekliyoruz. 'Soruyu Değiştirmek' teması bizim için bir slogan değil, bir zihniyet çağrısı. Doğru soru daha erişilebilir konuta, daha sağlam bir finansmana ve daha güvenli şehirlere açılan ilk kapı."

Çekici, bu yıl 3. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ne hazırlandıklarını, kış aylarında başkentte konut odaklı bir araya geleceklerini söyledi.

"Daha çok' değil 'daha nitelikli ve daha erişilebilir' üretim"

Neşecan Çekici, "Soruyu Değiştirmek" temasının insana yeni bir bakış açısı kazandırdığını, buna paralel olarak zihniyet değişiminin de önemli olduğunu belirtti.

"Daha çok" değil "daha nitelikli ve daha erişilebilir" üretimin önemli olduğunu dile getiren Çekici, şunları ifade etti:

"Daha efektif, daha çevik ve daha ezber bozacak şekilde neler yapabiliriz konusunu ele alıyoruz. 'Soruyu Değiştirmek' aslında bir zihniyet değişimi çağrısı. Gayrimenkul enstrümanlarını arsa, beton, taş, toprak olarak değil, bir yatırım aracı olarak değil, ekonominin kendisi olarak görüyoruz. Zihinsel açılımlarla yeni bir sektörel düzen inşa etmek zorundayız. Kaynak, sermaye, güven ve zeka... Bu dördünü birleştirdiğimizde ülkemize daha çok katma değer yaratacak daha büyük bir sektör inşa edebiliriz."

Çekici, gayrimenkul okuryazarlığı ve sektörün sıfır atığa hazırlanması konusundaki çalışmalarına değinerek şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü çok büyük potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli açığa çıkartmamız gerekiyor. Bunun için birlikteliğe ve güç birliğine ihtiyacımız var. Türkiye için gece gündüz çalışarak sektörümüzün sakin ve kararlı yol izlemesi adına elimizden geleni yapacağız. Yarınları bekleyip izlemeyelim, yarınları tasarlayalım. Gelin soruyu hep birlikte oluşturalım. Gelin görünmezin ötesini hep birlikte keşfedelim."

Zirve kapsamında gün boyunca yapılacak panel ve oturumlarda istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yeni yaşam modellerine ve yapay zekaya kadar sektörün çeşitli boyutları farklı sorularla ele alınacak.