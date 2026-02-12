Halı sektöründe tasarım ve ihracatın yıldızları aynı sahnede buluştu

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından düzenlenen İhracat Ödül Töreni, Fişekhane’de gerçekleştirildi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ve sektör temsilcileri katıldı. Türk halı sektörünün ihracattaki başarılı performansının ödüllendirildiği törende, 4 kategoride 40 firma ödül aldı. Türk halı sektöründe emeği, tasarımı ve ihracat başarısını aynı çatı altında buluşturan organizasyonda hem genç tasarımcılar hem de ihracatta başarı gösteren firmalar ödüllerine kavuştu. 18. Ulusal Halı Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülünü, “Akış” adlı tasarımıyla Pirdoğan Burhanlı kazandı. Yarışmada ikinci sırayı “Collision” tasarımıyla Cihan Gözel alırken, üçüncülük ödülünün sahibi ise “Miras” isimli tasarımıyla Hazal Deniz Bozkurt oldu.

‘Sadece üretmek yetmiyor; katma değerli ve özgün ürünlerle fark yaratmak zorundayız’

Törende konuşan İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, son yıllarda sektörü yalnızca koruyan değil, ileriye taşıyan adımlar attıklarını vurgulayarak tasarımın halı sektörünün geleceğindeki kritik rolüne dikkat çekti. Diler, “Artık sadece üretmek yetmiyor. Katma değerli, özgün ve tasarım odaklı ürünlerle fark yaratmak zorundayız. Tasarım, bir ürünü yalnızca güzel kılmakla kalmaz; ona kimlik, hikâye ve değer kazandırır. Tasarım geleceğin dilidir ve bu dili en iyi konuşanlar yarının kazananları olacaktır.” dedi.



İHİB olarak uluslararası alanda güçlü projelere imza attıklarını ifade eden Diler, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği ile birlikte International Carpet and Flooring Expo’nun Türkiye’ye kazandırılmasının, ICOC gibi prestijli organizasyonların ülkemizde düzenlenmesinin ve Turquality tanıtım projelerinin Türk halısının marka değerini küresel ölçekte güçlendirdiğini belirtti. İhracat ödüllerinin bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Diler, “Bugün ödül alan firmalarımız yalnızca kendi başarılarını değil, Türk halı sektörünün gücünü ve potansiyelini de temsil ediyor. Türk halısının girmediği hiçbir coğrafya bırakmamak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Kaliteyi özgün tasarımlarla taçlandırarak birim fiyatlarımızı yükseltmeliyiz’

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise halının Türkiye için yalnızca bir ihracat kalemi değil, köklü bir kültürel miras olduğunu belirtti.



Küresel rekabet ortamında bu mirasın çağın beklentileriyle buluşturulması gerektiğine dikkat çeken Gültepe, “Bin yıllık birikimimizi güncel tasarımların dinamizmiyle bir araya getirmek zorundayız. Üretim kalitesinde dünyanın en iyileri arasındayız. Şimdi bu kaliteyi özgün tasarımlarla taçlandırarak birim fiyatlarımızı yükseltmeliyiz.” dedi.



Halı sektörünün küresel ihracatta güçlü bir konumda bulunduğunu hatırlatan Gültepe, 2025 yılında 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Türkiye’nin dünya halı ihracatında ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Tasarımcıların vizyonunun bu başarıyı ileri taşıyacak en önemli unsur olduğunu vurgulayan Gültepe, “Turkish Carpet markasıyla, halıdan katma değer çarpanı en yüksek geliri elde eden ülke olma potansiyeline sahibiz. Tasarımcılarımız bu yolculuğun en stratejik paydaşlarıdır. Geçen yıl 4.300’ü aşkın firmamız dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırdı. ABD’den Birleşik Krallık’a, Almanya’dan Irak’a kadar uzanan bu başarı hikâyesinde pay sahibi olan her bir ihracatçımızı yürekten tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.