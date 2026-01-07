Halı sektörünün küresel buluşması ICFE 2026 İstanbul’da kapılarını açtı

Bu yıl 6-9 Ocak tarihleri arasında 11 salonda düzenlenen ICFE 2026’ya, 21 ülkeden 500 firma katılıyor. Katılımcı firmaların 150’sini yabancı şirketler oluştururken, fuar güçlü uluslararası yapısıyla dikkat çekiyor. ICFE 2026, halı ve zemin kaplamaları alanında faaliyet gösteren üretici ve alıcıları aynı çatı altında buluşturarak yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara zemin hazırlamayı hedefliyor.

Fuar, üst düzey protokol katılımıyla da dikkat çekti. Açılışa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe katıldı. Protokol üyeleri, fuar alanını gezerek katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek halı ve zemin kaplamaları sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tekstil ve giyim sektörünü desteklemeye devam edeceğiz"’

Sektörü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Tekstil ve hazır giyim sektörümüz 2025'i 31 milyar dolarlık ihracatla tamamlarken, halı ihracatında da 3 milyar dolara dayandık. Ticaret Bakanlığı olarak dünyanın her tarafında pazarları dolaşacağız ve ülkemizden yapılan ihracatı arttıracağız." dedi.

İhracatın istihdamın yanında ekonomik büyüme ve üretim anlamına geldiğinin altını çizen Bolat, "Aralık ayında 26.4 milyar dolarla 102 yıllık cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Toplamda ise 273.4 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdik. Hizmetlerde de tahminlerimize göre 123 milyar doları aşacağız. Böylece toplamda 396.5 milyar dolara ulaşacağız. Bunun anlamı, Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. 160 bin kişilik ihracatçılar ailesine çok teşekkür ediyoruz ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Her daim her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Dünyada halı ticaretinin kalbi türkiye’de atıyor"

Fuar kapsamında düzenlenen gala yemeğinde konuşan İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler de, ICFE Fuarı’nın kısa sürede ulaştığı başarıya dikkat çekti. Diler, “Çok kısa bir sürede inanılmaz bir başarıya imza attık. İlk iki dönemi beklentilerimizin üzerinde verimle geçen ICFE Fuarı, bugün dünyanın en önemli halı fuarı haline geldi. Artık dünyada halı ticaretinin kalbi Türkiye’de atıyor.” dedi.

Türkiye’nin yalnızca halı üreten değil, sektöre yön veren bir ülke olduğunu vurgulayan Diler, “Biz sadece üretim yapmıyoruz, aynı zamanda küresel trendleri belirliyor, sektöre vizyon kazandırıyoruz. Türkiye gerçek bir halı ülkesidir ve bu gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası katılım güçleniyor

Bu yıl fuarın ölçeğinin daha da büyüdüğünü belirten Diler, “11 ayrı salonda, 21 farklı ülkeden katılımcıyla, 500 firmayı ağırlıyoruz. Katılımcı firmalarımızın 150’sinin yabancı olması, ICFE’nin uluslararası cazibe merkezi haline geldiğinin en net göstergesi. Bu tablo, fuarımızın uluslararası niteliğini ve küresel bir cazibe merkezi olduğunu açıkça gösteriyor. Trend alanlarımız ve yenilikçi bakış açımızla sektörün vizyonunu biz çiziyoruz." şeklinde konuştu.

ICFE 2026’nın arkasında güçlü bir iş birliği ve emek bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Hayri Diler, fuarın başarısında sektör temsilcilerinin katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, “Bu başarı tesadüf değil. Rekabetçi, kaliteli ve katma değerli ürünler ortaya koyan firmalarımız sayesinde bugün bu noktadayız. Firmalarımızın gücü, Türkiye’nin gücüdür.” dedi.