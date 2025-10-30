Harç düzenlemesi Meclis'te: Emlakçılar kepenk indirebilir

Meclis’e sunulan yeni vergi düzenlemesi, taşınmaz ticareti yapan emlakçılara ek mali yük getirdi. Sektör temsilcileri, yıllık harç uygulamasının binlerce işletmeyi zor duruma sokacağını belirterek, özellikle büyükşehirlerde 40 bin TL’ye kadar ulaşabilecek harçların küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini durdurma riskini artırdığını vurguladı ve düzenlemenin iptal edilmesini talep etti.

Emlak danışmanları her düzenlenen faturada KDV ve gelir vergisi ödüyor

Emlak danışmanları, mesleki eğitim belgeleri, seviye yeterlilik belgeleri, 5 yılda bir belge yenileme harçları, ilan portallarına yapılan yıllık ödemeler, satılamayan taşınmazların reklam ve pazarlama giderleri, her düzenlenen faturada KDV ve gelir vergisi ödüyor. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre tüm bunların ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Evine ekmek götürmek için mücadele eden binlerce emlak danışmanımız var. Amacımız, bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini sağlamak ve adil bir çözüm için zemin oluşturmak" dedi.

“Biz vergiyle değil, hizmet kalitesiyle yarışmak istiyoruz"

Akçam, emlak danışmanlarının vergiden kaçan değil, vergisini hakkıyla veren bir meslek grubu olduğunu vurgulayarak, “Biz vergiyle değil, hizmet kalitesiyle yarışmak istiyoruz. Şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir konut piyasası için çalışıyoruz. Ancak, vergi yükü altında ezilmemek için sesimizi duyurmak zorundayız. Emlak danışmanları yalnızca ev değil; umut, güven ve yaşam alanı sunar. Bu mesleğin yaşaması, şehirlerin yaşaması demektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Akçam, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Devletimiz her zaman işini iyi yapanın yanında olmuştur. Emlak danışmanlarının da bu sınıfta yer aldığına yürekten inanıyoruz. Bu meslek dürüstlükle, emekle ve topluma katkı sağlayarak yürütülüyor. Süreci takip etmeye ve sektörümüzü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenleme ile ilgili Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmak üzere kapsamlı bir dosya hazırladıkları öğrenildi. Akçam, hazırladıkları dosyada, yıllık harç uygulamasının sektöre etkileri, mevcut vergi yükleri, belge ve hizmet giderleri gibi kalemlerin detaylı biçimde ele alınacağını da aktardı.

"Ek ödemenin geri alınmasını istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, şunları söyledi:

"Emlak ofisleri için 20 bin TL yıllık vergi isteniyor ve bu torba yasanın da içine kondu. Büyükşehirlerde bu rakam çarpı 2 şeklinde. Esnaf odalarına, ticaret odalarına, eğitimlere, satışlar için faturalara ödeme yapıyoruz. Mesleğimiz kaçak değil, kayıtlı bir meslek kolu. Konuyla ilgili yetkililere yazılar gönderdik ve bu ek ödemenin geri alınmasını istiyoruz."

Bu durumun bireysel esnaf olan pek çok emlakçının kepenk indirmesine ve mesleği bırakmasına neden olabileceğinin de altını çizen Taylan, bu durumun konut fiyatlarını pek etkilemeyeceğini söyleyerek açıklamalarını noktaladı.