Havada yolcu trafiği tüm zamanların zirvesinde!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, gelir yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam küresel yolcu talebi, Eylül 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası talep Eylül 2023'e kıyasla yüzde 9,2 arttı. Kapasite yıllık bazda yüzde 9,1 arttı ve doluluk oranı yüzde 83,8'e yükseldi (Eylül 2023'e kıyasla +0,1 puan).

Yurtiçi talep Eylül 2023'e kıyasla yüzde 3,7 arttı. Kapasite yıllık bazda yüzde 0,7 arttı ve doluluk oranı yüzde 83,3 oldu (Eylül 2023'e kıyasla +2,4 puan).

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Yılın en yoğun seyahat sezonu tüm zamanların en yüksek talebiyle sona erdi. Bu sadece yolcular için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de iyi bir haber. Her uçuş daha fazla istihdam ve ticaret yaratıyor. Ancak hava yolculuğunun başarı öyküsü zorlukları da beraberinde getiriyor. Yakında bazı bölgelerde bu ekonomik ve sosyal faydaları kısıtlama tehdidi yaratan bir kapasite sıkışıklığı ile karşı karşıya kalacağız. Hükümetler bir seçimle karşı karşıya kalacak: küresel bağlantıya değer veren daha dinamik uluslara yenilmek ya da sürdürülebilir büyüme için bir uzlaşma sağlamak. Havayolları 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için önemli yatırımlar yapıyor" dedi.