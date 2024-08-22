Hazır giyim ve ayakkabı sektörünün devletten istediği destekler ilgi çekti

Hazır giyim ve ayakkabı sektöründe yaşanan sorunlara yönelik, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ortak toplantı düzenledi. BloombergHT’nin haberine göre, toplantıda sektör temsilcilerinin kamudan destek talebi dikkat çekti.

“Kamunun desteği toparlanma sürecini hızlandırır”

TGSD Başkanı Kaya’nın sıraladığı kamudan öncelikli beklentiler arasında, bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi, asgari ücret desteği verilmesi, sektöre uygun koşullarda orta vadeli krediler sağlanması, ihracatta özel kur uygulamasına geçilmesi, ithalatta yüksek koruma önlemlerinin kademeli olarak azaltılıp kaldırılması ve iş gücü maliyetleri üzerindeki SGK yüklerinin azaltılması yer aldı.

“Bir çift spor ayakkabı maliyetinde Çin’le 3,9 dolar fark var”

Türkiye'nin Asya'daki rakiplerine göre çok pahalı kaldığını söyleyen TASD Başkanı İçten, destek beklentilerini sıralarken, Çin örneğini verdi:

"Bir çift spor ayakkabı için kullanılacak malzemeyi hesapladığımızda Çin ile Türkiye arasında 3,9 dolarlık fiyat farkı oluşuyor. Mevcut koşullarda işçilik maliyetlerini düşürme imkânı yok. Dolayısıyla en azından hammadde ve yan sanayi tedarikinde ayakkabı üreticisinin eli rahatlatılmalı, ithalatta yüzde 100’ü aşan vergiler makul seviyelere indirilmeli.”

“Kiralar dolar bazında yüzde 32,11 arttı”

BMD Başkanı Sinan Öncel, yüksek kiralara dikkat çekerken, enflasyonla mücadeleye de vurgu yaptı:

“10 uzama yılı sona eren kontratlarda 4-5 kat kira artış talepleriyle karşılaşıyoruz. Son bir yılda kiralar dolar bazında yüzde 32,11 arttı. Ciro kirasının uygulandığı mağaza için rayiç bedel üzerinden uyarlama davası açılmaması gerekiyor. Fahiş kira artış talepleri ve hammadde ithalatında uygulanan yüksek vergiler başta olmak üzere tüm maliyet artışları er veya geç fiyatlara yansıyor ve enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkiliyor.”

Destekler bir bir sıralandı

Sorunların konuşulduğu toplantıda, hazır giyim ve ayakkabı sektör temsilcileri, kamudan bekledikleri destekleri sıraladı. BMD, TASD ve TGSD başkanlarının ilgili kurumlardan ortak talepleri şu şekilde oldu:

Yan sanayici için gerekirse farklı bir teşvik mekanizması geliştirilmeli. Kayıtlı çalışan üreticiye, markalara ve Türkiye’nin yurt dışındaki imajına da zarar veren sahte ve kayıt dışı üretimle mücadele daha kararlı bir şekilde yürütülmeli. Satışların düşmesine paralel olarak finansman ihtiyacı artan ya da bu zor koşullara rağmen yatırım yapmayı planlayan, teknolojisini yenilemek isteyen firmalar için uzun vadeli ve düşük faizli finansman imkânları geliştirilmeli. Dolayısıyla tüm ticari ve sanayi gayrimenkullerde kira artışı ile ilgili düzenleme gözden geçirilmeli.