Hediye çekleri ve yardım kolileri Ramazan ayında piyasayı canlandıracak

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla Ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiğini, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan kolilerin fiyatlarının, 499 liradan 1999 liraya kadar değiştiğini belirtti.

Ramazan kolilerinin genellikle kamu kurumları, kurumsal şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel yardım amaçlı kullanıldığını anlatan Kartal, "Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çekleri daha çok tercih ediliyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilirlik açısından yardım çekleri kolilere oranla daha avantajlı bulunduğundan yardımseverler açısından tercih sebebi olmaktadır." diye konuştu.

"Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı"

Kartal, son yıllarda hediye çeklerine yönelmede artış gözlendiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar. Hediye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kullanım süresi sayesinde harcamalarını yıl içine yayabiliyor. Kartlar farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alımına da imkan sağlıyor. Geçen yıl yaklaşık olarak 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz."

Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmalara hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kartal, "Koli hazırlatan hayırseverlere ise satın aldıkları kolilerin içerisindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün kalitesine, içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz." uyarısı yaptı.

Yardım kolileri ve hediye kartları Ramazan’da hareketlilik sağlıyor

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da Ramazan döneminde yardım kolileri ve hediye kartlarının gıda perakendesi açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir hareketlilik yarattığını, sektör genelinde Ramazan ayına yönelik beklentilerinin yüksek hacimden ziyade dengeli bir seyir yönünde olduğunu söyledi.

Ramazan ayında tüketim alışkanlıklarında belirgin değişimler yaşandığına değinen Özpamukçu, "Alışveriş sepetlerinde temel gıda ürünleri öne çıkarken, alışveriş zamanlaması iftar ve sahur saatlerine göre şekilleniyor. Tüketiciler, tek seferde yüksek tutarlı alışverişler yerine daha planlı ve daha sık alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ramazanda temel gıda, bakliyat, et, unlu mamuller, hurma, içecekler gibi kategorilerde talep artışı yaşanıyor. Gıda perakendecileri bu talep artışını öngörerek hazırlıklarını tamamlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme Ramazan alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor

Özpamukçu, dijitalleşme ve değişen tüketici beklentilerinin ramazan perakendeciliğini de dönüştürdüğünü aktararak, "Online alışveriş, hızlı teslimat ve dijital kampanyalar, bu dönemde daha belirleyici hale geliyor. Tüketiciler, zamandan tasarruf sağlayan ve planlamayı kolaylaştıran çözümlere yöneliyor." diye konuştu.

Bu dönemde hayata geçirilen kampanyalar, sabit fiyat uygulamaları ve ramazan kolilerinin sektörün tüketiciyi koruma refleksinin somut göstergeleri olduğuna işaret eden Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında artan tüketimin gıda kaybına, israfa dönüşmemesi büyük önem taşıyor. Özellikle gıda gibi stratejik bir alanda, ihtiyaç kadar tüketimi teşvik etmek ve israfı azaltmak hem ekonomik hem de ahlaki bir sorumluluk. Yardım kolilerinin içerikleri, gerçek ihtiyaçlara odaklanan, raf ömrü uzun ve tüketimi dengeli ürünlerden oluşturuluyor. Koli adetleri ve ürün çeşitleri, geçmiş dönem verileri ve bölgesel ihtiyaç analizleri dikkate alınarak planlanıyor. Böylece hem fazla stok oluşmasının hem de kullanım dışı kalabilecek ürünlerin önüne geçiliyor."

Özpamukçu, hediye kartlarının ihtiyaç sahiplerine kendi önceliklerine göre alışveriş yapma imkanı sunduğu için daha esnek ve kapsayıcı bir çözüm olarak öne çıktığını belirterek, geleneksel ramazan kolilerinin hala önemli bir ihtiyacı karşılamaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.