HES sektör temsilcileri Ankara’da buluşacak

ANKARA (EKONOMİ) - Hidroelektrik enerji sektörünün temsilcileri ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nde buluşacak.

Ankara’da 3-4 Aralık 2024’te gerçekleştirilecek zirvede 160 milyon megavatsaat enerji üretebilecek potansiyeli bulunan hidrolik enerjinin gelecek vizyonu tartışılacak.

Zirvede, HESİAD üye şirketleri, HES sektörü tedarikçileri ve kamu iştirakleri bir araya gelecek. Türkiye genelinde yenilenebilir enerji üretimi geçekleştiren ve üreten HES yatırımcıları, işletme firmaları, proje ve mühendislik firmaları ile inşaat sektörüne yönelik üretim yapan sanayicilerin katılacağı zirvede, sektörün gündemindeki yatırımlar ile suyu en verimli şekilde kullanmaya yönelik rehabilitasyon ve optimizasyon çalışmaları masaya yatırılacak.

Dünyada elektriğin yüzde 15’ten fazlasının HES’lerden sağlandığını belirten HESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Türkiye’nin de kurulu güç yönünden dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Yıllık 160 milyon megavat saat elde edecek kurulu güç potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Güven, “Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nde sektörün bugünü ve geleceği için bu potansiyeli ortaya çıkaracak adımların tartışılması planlanıyor. Zirve’de, diğer enerji kaynaklarıyla entegre hibrit santraller, santral verimliliklerini artırmak için gerekli yenilikçi teknolojiler, rehabilitasyon ihtiyaçları ve dijitalleşme de gündeme gelecek” diye konuştu.