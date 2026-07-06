HSBC, THY, Pegasus ve TAV İçin hedef fiyatlarını güncelledi

"HSBC Küresel Yatırım Araştırması" raporunda, yakıt fiyatlarındaki seyir ve operasyonel dinamiklerin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kârlılıkta toparlanma eğilimine işaret ettiğini aktardı.

Açıklamada, havayolu şirketlerinin maliyet artışlarını riskten korunma, fiyat düzenlemeleri, kapasite optimizasyonu ve ağ yeniden yapılandırmaları ile dengelemeye çalıştığı ifade edildi.

HSBC'den THY, Pegasus ve TAV için yeni hedef fiyat

HSBC, havacılık sektörü hisseleri için hedef fiyatlarını da güncelledi. Kuruluşun raporunda hedef fiyat THY hisseleri için 400 TL'den 460 TL'ye, TAV için 410 TL'den 380 TL'ye, Pegasus için ise 290 TL'den 240 TL'ye revize edildi. Her 3 şirket için AL tavsiyeleri ise sürdürüldü.

Sektörde tercih edilen hissenin THY olduğunun altı çizilen raporda, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin İstanbul'un stratejik rolünu artırdığı ve THY'nin bu süreçte görece avantajlı göründüğü yorumu yapıldı.