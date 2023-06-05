IATA’dan Hükümetlere havacılık kaza raporu çağrısı

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hükümetlerle uzun süredir devam eden uluslararası anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrısı yaptı. Birlik, yaptığı çağrıda güvenliğin havacılığın en büyük önceliği olduğunu vurguladı. Bu nedenle havacılık kaza inceleme raporlarının zamanında ve eksiksiz olarak yayınlanmamasının işletmecileri, ekipman üreticilerini, düzenleyicileri, altyapı sağlayıcılarını ve diğer ilgili paydaşları sonra da uçuşları daha da güvenli hale getirebilecek kritik bilgilerden mahrum bıraktığına dikkat çekti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan IATA Genel Müdürü Willie Walsh, şunları kaydetti: "Kaza inceleme süreci, küresel emniyet standartlarını oluştururken en önemli öğrenme araçlarımızdan biridir. Ancak bir kazadan ders çıkarabilmek için eksiksiz, erişilebilir ve zamanında hazırlanmış raporlara ihtiyacımız var. Geçtiğimiz beş yıl içinde, gerekli kaza raporlarının yarısından daha azı eksiksizlik ve zamanlılık standartlarını karşılamıştır. Bu durum, Şikago Sözleşmesi'nde açıkça belirtilen gerekliliklerin affedilemez bir ihlalidir. Sektör olarak, Ek 13'te yer alan kaza soruşturma sürecini savunmak üzere hükümetler nezdinde sesimizi yükseltmeliyiz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) de devletlere, eksiksiz bir kaza raporunun yayınlanmasının isteğe bağlı değil, Şikago Konvansiyonu Ek 13 kapsamında bir yükümlülük olduğunu hatırlatması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi) Ek 13'ün gereklilikleri açık. 2018-2022 döneminde yapılan 214 kaza incelemesinden sadece 96'sı Şikago Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uygundur. Sadece 31 rapor kazadan sonraki bir yıldan daha kısa bir süre içinde yayınlanmış olup, çoğunluğu 58 adedinin yayınlanması 1-3 yıl arasında sürmüştür. Nihai raporların düzenli olarak bir yıldan fazla sürmesine ek olarak, ara beyanlar genellikle ön raporda sunulandan biraz daha fazlasını içeriyor.

Bir kaza soruşturmasından sorumlu devletler şunları yapmakla yükümlü:

-Kazadan sonraki 30 gün içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) bir ön rapor sunmak.

-Nihai raporu mümkün olan en kısa sürede ve kazadan sonraki 12 ay içinde kamuya açık olarak yayınlamak.

-Nihai raporun 12 ay içinde yayınlanmasının mümkün olmaması halinde yıllık olarak ara bildirimler yayınlamak.