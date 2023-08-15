İBİA EXPO 28 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak

Esra Özarfat

BURSA - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler ve BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, düzenledikleri basın toplantısında fuarla ilgili bilgiler verdi. Geçen yıl ilki düzenlenen fuarda 91 ülke, 320 şehirden 22 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Osman Güler, “Tüm dünyadan yatak üreticilerini İstanbul’da buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda İBİA EXPO’nun da etkisiyle İstanbul bu sektörün ticaret merkezi haline gelecek. Sektörümüzde dünya sıralamasında 5’inci sıralarda yer alıyorduk. İki sene içinde Çin’in ardından 2’inci büyük tedarikçi ülke haline geldik. Katıldığımız tüm uluslararası fuarlarda da ev sahibi ülkeden sonra en fazla katılımcıya sahip ülke konumundayız. Türk rüzgarı estiriyoruz” dedi. İBİA EXPO’nun başarısının ardından uluslararası fuar düzenleme fikrinin de oluştuğunu belirten Güler, ilgili 4 sektör derneğiyle bir araya gelerek yurt dışında fuar düzenlemek için çalışmalara başladıklarını, bu konuda da Polonya Varşova’nın öne çıktığını aktardı. Önümüzdeki yıl mayıs ayında düzenlenmesi planlanan fuar için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yatak endüstrisinin 3 milyar dolardan fazla üretim hacmi, 2 milyar dolardan fazla ihracatı bulunduğunu belirten Güler, sektörde sinerjiyi artırmak ve ticari faaliyetleri büyütmek istediklerini vurguladı. Osman Güler, Türkiye yatak endüstrisinin üretiminin 2023 yılı sonuna kadar 4 milyar dolara, ihracatının ise 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini de hatırlattı. Dünya yatak üretiminde 15 milyar dolarlık üretimiyle Çin’in ilk sırada, 9.7 milyar dolar ile Amerika’nın ikinci, 1.1 milyar dolar ile Hindistan’ın üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Osman Güler, bu rakamlar ışığında pazar araştırmalarını ve fuar çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Fuar organizatörü ve BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan IBIA Expo Fuarı hazırlıkları kapsamında üyelere teknik bilgilendirmelerde bulundu. Vural; “Fuar katılımından, ziyaretçilerin ön rezervasyonlarına kadar yoğun talep alıyoruz. Dünya genelindeki yatak endüstrisini ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz” ifadelerini kullandı.