İbrahim Vefa Aracı’ya TİM yönetimi için ‘kırmızı kart’

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) seçim süreci tamamlandı. Mevcut Başkan Mustafa Gültepe tek aday olarak yeniden TİM Başkanlığı’na seçilirken, seçimlerin en dikkat çeken gelişmesi ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe yaşandı.

İki dönemdir TİM Başkan Vekilliği görevini sürdüren ve TİM Yönetim Kurulu’nda yer alan İKMİB, bu dönem yönetimde yer alamadı.

Bu dönem İKMİB Başkanlığına seçilen İbrahim Vefa Aracı, bugün gerçekleştirilen TİM Sektörler Konseyi Başkanlığı seçiminde AKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Çağan karşısında 14’e 13 oyla seçimi kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Aracı, önceki dönem İKMİB başkanı olan ve Adil Pelister’in temsil ettiği TİM Başkan Vekilliği görevini ve TİM Yönetim Kurulu’ndaki yeri kaybetmiş oldu.

Böylece Türkiye’nin ihracatta ikinci büyük sektörü olan İKMİB artık TİM yönetiminde temsil edilmeyecek.

İKMİB yönetimi eleştiriliyordu

Sektör kulislerinde uzun süredir İbrahim Vefa Aracı’nın başkan adaylığından itibaren yürüttüğü yönetim anlayışının eleştirildiği konuşuluyordu.

Özellikle yönetim kurulunda yaşanan gelişmelerin seçim sonucuna etki ettiği değerlendiriliyor. Kulislerde dile getirilen iddialara göre, yönetim kurulu üyelerinden Adil Pelister’in istifası, Aracı’nın kendi şirketinde genel müdür olarak görev yapan İmer Özer’i yönetim kuruluna taşıması ve bunun birlik içinde ‘kurumsal yönetim’ tartışmalarını beraberinde getirmesi üyeler arasında rahatsızlık yarattı.

Bazı sektör temsilcileri, İKMİB’in yönetim anlayışının ‘aile şirketi’ görüntüsü verdiği yönünde eleştirilerde bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, TİM Sektörler Konseyi seçiminde ortaya çıkan 14-13’lük sonuç da bu rahatsızlığın sandığa yansıması olarak yorumlandı. Sektör temsilcileri, Aracı’ya adeta ‘kırmızı kart’ gösterdiği değerlendirmesini yapıyor.

"İstifası cebinde iddiası"

Sektörden edinilen kulis bilgilerine göre, seçim yenilgisinin ardından İbrahim Vefa Aracı’nın İKMİB Başkanlığı görevinden istifa seçeneğini de değerlendirdiği konuşuluyor.

Ancak bu konuda İbrahim Vefa Aracı veya İKMİB tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. TİM seçimlerinin ardından gözler şimdi hem kimya sektörünün TİM’deki yeni temsil sürecine hem de İKMİB yönetiminde yaşanabilecek olası gelişmelere çevrilmiş durumda.