İDDMİB-EVSİD/ Talha Özger: Hayatta kalmak için müşterilerle zarar pazarlığı yapıyoruz!

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Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, artan maliyetler, uluslararası rekabet ve özellikle Çin’in agresif fiyat politikası nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Sektörün ihracatında yılın ilk 6 ayında yüzde 6,2’lik düşüş yaşanırken, sektör temsilcileri mevcut pazarların korunmasına ve yeni pazarlarda pay alınmasına odaklanıyor.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, sektörün ihracat performansını ve küresel rekabet koşullarını değerlendirdi.

Özger’in verdiği bilgilere göre, Türk mutfak eşyaları sektörünün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 6,2 geriledi. Düşüşün yılın ilk aylarında çift haneli seviyelerde başladığını belirten Özger, daha sonra tek haneli seviyelere indirildiğini söyledi. Geçen yılı 3,2 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektörün, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Artık kârlılık değil, zarar pazarlığı yapıyoruz”

Sektörde asıl sorunun yalnızca ihracat rakamındaki gerileme olmadığını belirten Özger, Türk üreticisinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü korumaya çalışırken ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Özger, rakip ülkelerin aynı ölçüde fiyat artışı yapmadığı bir ortamda Türk üreticisinin dolar veya euro bazında çift haneli fiyat artışlarına gitmesinin mümkün olmadığını belirterek, bunun doğrudan pazar kaybına yol açtığını ifade etti.

“Bizim dolar veya euro bazlı zam yapma lüksümüz yok. Çünkü rakiplerimiz zam yapmıyor. Yapsa bile yüzde 2’lik, 3’lük bir zamla geçiş yapabiliyor. Bu da satın almacı tarafından tolere edilebiliyor. Ama biz 'çift haneli zamlar yapacağız' dediğimizde otomatik olarak eleniyoruz” diyen Özger, müşterinin ve rafın kaybedilmesinin ardından yeniden pazara girmenin çok daha zor hale geldiğine dikkat çekti.

Özger, sektörün bugün geldiği noktayı ise şu sözlerle özetledi:

“Biz şu an ne arıyoruz? Biz elimizdeki müşteriyi kaybetmeden bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Artık kârlılığı bir tarafa bıraktık, kârlılık yok. Zararın belli başlı kısmını karşılayalım istiyoruz. Yani müşterilerle zarar pazarlığı yapıyoruz.”

En büyük rakip Çin

Türk mutfak eşyaları sektörünün küresel pazarlardaki en büyük rakibinin Çin olduğunu belirten Özger, Türkiye’nin ucuz üretim yapan ülkelerle fiyat üzerinden rekabet etme imkanının bulunmadığını söyledi.

Özger’e göre Çin, neredeyse tüm pazarlarda çok güçlü bir konumda bulunurken, Türkiye’nin rekabet stratejisinin ucuz üretim yerine kalite, tasarım, üretim kabiliyeti ve daha niş ürünler üzerinden şekillenmesi gerektiğine işaret ediyor.

“Türkiye’nin üretim kapasitesine baktığımızda ucuz üretim yapan ülkelerle rekabet etme şansı sıfır” diyen Özger, düşük fiyatla rekabet etmenin sonu olmayan bir süreç olduğunu belirtti.

“Çok lüks üretim yaparak, pazardan büyük pay alma düşüncesine kapılmamak lazım. Biz de pazarın isteğine göre üretim yapıyoruz aslında ya da yapmaya çalışıyoruz” diyen Özger, fiyat ile kalite arasındaki dengenin önemine dikkat çekti.

Avrupa’daki ekonomik sıkıntılar da etkili

Sektörün en büyük pazarının Avrupa olduğunu belirten Özger, Avrupa’daki ekonomik sıkıntıların da ihracatçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bununla birlikte Özger, yakın coğrafyadaki pazarların korunmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı. Uzak pazarlara açılmaya çalışırken yakın pazarlardaki müşterilerin kaybedilmemesi gerektiğini belirten Özger, aksi durumda uzak coğrafyalardaki rakiplerin Türkiye’nin yakın pazarlarındaki müşterilerine yönelebileceğini ifade etti.

Bazı pazarlarda büyüme sürüyor

Sektörün bazı pazarlarda ise büyümeye devam ettiğini belirten Özger, Fas ve İngiltere’de büyüme gösterdiklerini anlattı. Suudi Arabistan’da başlangıçta büyüme yakalandığını ancak Çin’in agresif rekabetinin bu büyümenin önüne geçtiğini ifade etti.

Özger, bu nedenle Türk üreticilerinin hem yeni pazarlara yönelmesi hem de mevcut ve yakın coğrafyadaki pazar payını koruması gerektiğini vurguladı.

Dünya pazarında Türkiye 7-8’inci sırada

Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 150 milyar doların üzerinde olduğu, iç pazar verileri de dikkate alındığında toplam hacmin yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Özger, Türkiye’nin dünya ev ve mutfak eşyaları ihracatında 7’nci ve 8’inci sıralar arasında gidip geldiğini ifade etti. Bu sıralamada Çin’in açık ara önde olduğunu belirten Özger, Türkiye’nin küresel ölçekte önemli bir üretici konumunda bulunduğunu ancak rekabet koşullarının giderek zorlaştığını vurguladı.

Hedef artık mevcut pazarı korumak

Sektörün her yıl ihracatta yüzde 10 büyüme hedefiyle hareket ettiğini belirten Özger, son iki yılda ise önceliğin değiştiğini söyledi.

Özger’e göre mevcut koşullarda sektör için temel hedef, mevcut ihracat pazarlarını ve müşterileri kaybetmeden ayakta kalabilmek.

İhracat pazarlarındaki rekabetin giderek sertleştiğine değinen Özger, Türk üreticilerinin fiyat baskısına rağmen üretim kabiliyetini, tasarım gücünü ve kalite avantajını koruyarak küresel pazarlardaki konumunu sürdürmeye çalıştığını aktardı.