İDDMİB’den sektörlere dijital çağrı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), katma değerli ihracatı artırmak, yeni pazar hedefleri belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm aramak, Ar-Ge konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması adına Bursa'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. 100'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşen sektör buluşması toplantısında konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birliğin 6 ana sektörle hizmet verdiğini, sektörlerin tamamında sektör kümelenmeleri yaparak sektör paydaşlarıyla beraber, strateji oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bursa ve İstanbul'u tek bir il gibi gördüklerini, birliğin faaliyetlerini, yeni dönemdeki hedefleri kapsamında 2023 sonuna kadar yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Tecdelioğlu, “6 tane ayrı sektörde bilgilendirmelerde bulunduk. Onların yeni dönem, 2023 yılı için beklentilerini aldık. Sektör temsilcilerinin; İhracatçılar Birliği'nden, teşvik ve desteklerden, fuarlardan, B2B'lerden, Eximbank'tan bazı talep ve istekleri oldu. Talep ve istekleri not alarak gerekli makamlara bildireceğiz. Daha fazla katma değerli ihracat yapabilmek için Bursa'nın heyecanı çok yüksek ve potansiyeli var. Tüm dünyaya kendini kanıtlayan Bursa, metal sektöründe de gerçekten enleri olan bir şehir. Bu şehrimizin ihracatına, özellikle bizim temsil ettiğimiz sektörlerde daha fazla ihracat yapmak için biz de İhracatçılar Birliği olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bursa'dan ihracata yüzde 5'lik katkı

Sektör olarak yıl sonunda 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceklerini belirten Tecdelioğlu, bu rakamın yüzde 5'lik kısmını Bursa'daki 311 birlik üyesinin gerçekleştirdiğini aktardı. Tecdelioğlu, Bursa’nın otomotivde, metalde, yan sanayide çok önemli bir sanayi şehri olduğunu vurguladı.

Sektörlere online ihracat desteği

Bugüne kadar yaklaşık 16 tane sektör toplantısı yaparak bin 500'e yakın firmayla buluştuklarını, bu firmaların sorunlarını dinlediklerini kaydeden Tecdelioğlu, yaklaşık 150 günlük çalışmada tam 372 tane firmayı ziyaret ederek, bu firmaların veri ve bilgilerinde güncelleme yaptıklarını söyledi. Bilim Kurulu oluşturarak; sektörleri uluslararası arenada fuarlar, toplantılar, seminerlerle, akademisyenlerle beraber temsil ettiklerini aktaran Tecdelioğlu, Türkiye'de okuyan 250 bine yakın yabancı öğrencinin ise her birinin ihracat elçileri olmasıyla ilgili bir program başlattıklarını kaydetti.

Tecdelioğlu, "Birlik olarak fiziki faaliyetlerin yanında Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Trade365 projemizle her alt sektörümüz için hazırladığımız web sayfalarını yurtdışındaki alıcılara tanıtıyor, bu sitelerde yer alan Türk firmalarıyla çalışmaları için onları yönlendiriyoruz.” diye konuştu. Online akademi ve eğitimlere devam edildiğini de belirten Tecdelioğlu, sektörün taleplerine göre ihtiyaç duyulan eğitimleri ücretsiz olarak web üzerinden verdiklerini söyledi.

3 ayda bir farklı şehirlerde yönetim kurulu toplantısı

Aralık ayı başında Antalya'da alüminyum sektör çalıştayının yapılacağını duyuran Tecdelioğlu, artık her 3 ayda bir farklı şehirde yönetim kurulu toplantısı yaparak o şehirdeki üyelerle buluşma, o şehirdeki üyeleri dinleme ve İstanbul İhracatçılar Birliği'nde o sektörü temsil eden sektör temsilcileri olarak kendilerini anlatan buluşmalar düzenleyeceklerini kaydetti. Ne kadar sık iletişim olursa o kadar sağlıklı sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Tecdelioğlu, üyelere yakın olup onlarla daha fazla zaman geçirerek aidiyet duygularının güçlendiğini ve gözlerindeki heyecanı gördüklerini ifade etti. Tecdelioğlu, "O heyecanlarını inşallah daha değerli işler yaparak, daha fazla ihracatı arttırarak önümüzdeki günlerde semerelerini görmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.