İDMİB 5. Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu

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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından düzenlenen 5. Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, İstanbul Moda Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünü geliştirmek, yeni nesil tasarımcıları sektörle buluşturmak ve tasarım odaklı katma değerli üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Valisi Davut Gül’ün selamlarını ve yarışmaya katılanlara başarı dileklerini iletti. Ayakkabı sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesinde tasarımın önemine dikkat çeken Karabulut, dünyada değer gören ürünlerde tasarımın belirleyici olduğunu vurgulayarak yarışmanın genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Jüri başkanlığını Emel Güven Bardız’ın, kreatif direktörlüğünü ise Gamze Saraçoğlu’nun üstlendiği yarışmada genç tasarımcılar; özgünlük, işlevsellik, üretilebilirlik, yenilik, katma değer ve ihracat potansiyeli kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Yarışmanın kazananları belli oldu

Kadın Ayakkabı Kategorisi’nde Beste Serim birinci, İrem Demir ikinci, Ayşegül Çolak üçüncü olurken; Erkek Ayakkabı Kategorisi’nde Nur Akbulut birinci, Halit Şeyhoğlu ikinci, Abdüssamet Kurt üçüncü oldu.

Her iki kategoride birinciler 200 bin TL, ikinciler 150 bin TL, üçüncüler ise 100 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışma kapsamında genç tasarımcılara ayrıca yabancı dil ve yurt dışı eğitim imkânları sunuldu.

“Genç tasarımcılar yeni yol arkadaşlarımız olacak”

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, yarışmayı genç tasarımcıları sektörün gelecek vizyonuyla buluşturan ve Türk ayakkabı sektörünün tasarım gücünü geliştiren önemli bir çalışma olarak değerlendirdiklerini söyledi. Küresel deri ve deri mamulleri pazarının yaklaşık 300 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Karaca, Türkiye’nin bu pazardan aldığı payı artırmak için üretim gücünü tasarım, yenilik ve markalaşmayla desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Karaca, “Dünya pazarındaki payımızı daha yukarı taşımak istiyoruz. Bu yolculukta genç tasarımcılarımız bizim yeni yol arkadaşlarımız olacak. Sektörümüzün tecrübesini onların yaratıcılığı ve yeni bakış açılarıyla buluşturarak tasarımıyla farklılaşan, daha yüksek katma değer üreten ve küresel rekabet gücünü artıran bir sektör hedefliyoruz” dedi.

Katma değerli üretim küresel rekabette öne çıkıyor

Karaca, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının 970,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, sektörün ihracatta daha yüksek birim değere odaklandığını söyledi. Aynı dönemde ayakkabı ve aksamları ihracatının 510,6 milyon dolara ulaştığını ve toplam sektör ihracatından yüzde 52,6 pay aldığını ifade eden Karaca, ayakkabının sektör ihracatındaki belirleyici konumunu koruduğuna dikkat çekti.

İhracatta katma değeri artırmanın temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Karaca, deri ve deri mamulleri sektöründe kilogram başına ihracat fiyatının 2025 yılında 13,87 dolar seviyesindeyken 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 16,65 dolara yükseldiğini belirtti. Ayakkabıda da benzer bir gelişim yaşandığını ifade eden Karaca, 2025 yılını 4,2 dolar seviyesinde kapatan çift başına ihracat fiyatının 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 5,69 dolara çıktığını söyledi. Karaca, bu gelişmelerin tasarım, kalite ve markalaşma odaklı, daha yüksek katma değer yaratan üretimin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

“Trendleri takip eden değil, trendlere yön veren tasarımcılar istiyoruz”

Finale kalan tüm tasarımcıları kutlayan Karaca, gençlerden yalnızca küresel trendleri takip etmelerini değil, kendi çizgilerini oluşturarak yeni trendlere yön vermelerini beklediklerini söyledi.

Malzeme ve üretim süreçlerinin iyi tanınmasının önemine işaret eden Karaca, yaratıcılığın üretilebilirlikle, estetiğin konforla, yerel birikimin ise küresel bakış açısıyla buluşturulması gerektiğini belirtti. Yarışmada ortaya çıkan tasarımların sektörün üretim altyapısı ve doğru iş birlikleriyle buluşarak uluslararası pazarlarda karşılık bulan ürünlere, markalara ve yeni ihracat başarılarına dönüşebileceğini ifade etti.

Güçlü jüri kadrosu değerlendirdi

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Ahmet Baytar, Arzu Kaprol, Belma Özdemir, Erkan Zandar, Giray Sepin, İlhan Kuşeli, Kubilay Kaban, Mehtap Elaidi, Melani Bakkaloğlu Turan, Neslihan Canpolat, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya, Pelin Kaya, Ruken Mızraklı, Sait Salıcı, Sedef Orman, Sefa Şahin, Selim Can Çelik ve Melis Ağazat yer aldı.

Liseli genç tasarımcılara türdev ödülleri

Törende liseli genç tasarımcılar da TÜRDEV Ödülleri ile ödüllendirildi. Elanur Tekibaş birinci, Ceylin Naz Taş ikinci olurken; Ömer Doğan ve Birsu Çelik üçüncülüğü paylaştı.