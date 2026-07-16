İDMİB'den Kanada hamlesi: 250 iş görüşmesi yapıldı

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başladığı dönemde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), ayakkabı ile deri ve kürk konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren 16 Türk firmasının katılımıyla Montreal'de Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Program, Kanada pazarında yeni iş birlikleri geliştirilmesini, Türk firmalarının görünürlüğünün artırılmasını ve Kuzey Amerika'ya yönelik ihracat ağının güçlendirilmesini hedefledi.

Organizasyon, Montreal'de hazır giyim, tekstil ve deri sektörlerini kapsayan moda endüstrisine yönelik düzenlenen ilk sektörel ticaret heyeti olma özelliği taşırken, Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başladığı süreçle aynı zamana denk gelmesiyle stratejik bir nitelik kazandı.

Heyetin takvimi saha öngörüleri doğrultusunda şekillendirildi

Heyetin hazırlık sürecinde İDMİB, Montreal Ticaret Ataşesi Özge Akkız ile bir araya gelerek Kanada deri ve deri mamulleri pazarının mevcut görünümünü, sektörde öne çıkan eğilimleri, potansiyel iş birliği alanlarını ve Türkiye-Kanada STA sürecine ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Toplantıda paylaşılan saha değerlendirmeleri doğrultusunda heyetin takvimi ve program içeriği şekillendirildi. Heyet devam ederken Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin resmen başladığının açıklanması ise belirlenen zamanlamanın dış ticaret gündemiyle örtüştüğünü ortaya koydu.

52 Kanadalı alıcıyla yaklaşık 250 iş görüşmesi gerçekleştirildi

Heyet öncesinde danışman firma ile yürütülen hazırlık sürecinde Kanada pazarının beklentileri, alıcı profilleri ve öne çıkan ürün grupları katılımcı firmalarla paylaşılırken, firmalar koleksiyonlarını bu doğrultuda hazırlayarak Kanada'ya taşıdı.

8 Temmuz'da gerçekleştirilen B2B programında Türk firmaları; ithalatçılar, distribütörler, perakendeciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde ise Kanadalı alıcıların ofis ve mağazalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Üç güne yayılan program boyunca toplam 250'ye yakın iş görüşmesi yapılırken; ürün koleksiyonları, üretim kapasitesi, kalite standartları, teslim süreleri ve olası iş birliği modelleri ele alındı.

Heyette, Montreal ve Toronto merkezli, Kanada'nın ayakkabı ile deri ve kürk konfeksiyonu sektörlerinde önde gelen markalarının yanı sıra ülkenin güçlü moda ve perakende markalarının üst düzey temsilcileri Türk firmalarıyla bir araya geldi. Premium ayakkabı segmentinin önemli markaları Pajar, La Canadienne ve Anfibio Boots ile deri ve kürk konfeksiyonu alanında faaliyet gösteren Rudsak ve Sentaler başta olmak üzere, Joseph Ribkoff, RW&CO ve Judith & Charles gibi Kanada'nın uluslararası ölçekte faaliyet gösteren markaları Türk üreticileriyle doğrudan iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Organizasyona ayrıca ABD merkezli moda markası Cult Gaia da katılarak yeni ticari iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Ofis ve mağaza ziyaretleri sayesinde firmalar Kanada pazarındaki tüketici eğilimlerini, satış kanallarını, fiyat seviyelerini, ürün konumlandırmalarını ve rekabet yapısını yerinde inceleme fırsatı buldu. Böylece heyet, yeni ticari bağlantılar kurulmasının yanı sıra firmaların Kanada pazarına yönelik stratejilerini güçlendirecek nitelikte önemli bir pazar bilgisi edinmelerine de katkı sağladı.

Heyete Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Dr. Zeki Öztürk ile Ticaret Ataşesi Özge Akkız da katılarak firmalarla bir araya geldi ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada pazarında katma değerli ürünlerde güçlü konum, ayakkabıda büyüme potansiyeli

Kanada, yaklaşık 4,9 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ithalatı, yüksek alım gücü ve kalite odaklı tüketim yapısıyla Türk üreticileri açısından önemli fırsatlar sunan pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin toplam ithalattan aldığı pay sınırlı olmakla birlikte, ürün grupları bazında ortaya çıkan tablo sektör açısından önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Türkiye, deri ve kürk konfeksiyon sektöründe yüzde 8 pay ile Kanada'nın en büyük beş tedarikçisi arasında yer alırken, tasarım gücü, kalite standardı ve esnek üretim kabiliyetiyle bu alandaki rekabet avantajını sürdürüyor.

Ayakkabı ve aksamlarında ise yaklaşık 3 milyar dolarlık Kanada pazarında Türkiye'nin payı henüz istenilen seviyede bulunmuyor. Kanada pazarında öne çıkan birçok tedarikçi ülkenin serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret düzenlemelerinden kaynaklanan avantajlı erişim imkânları, rekabet koşullarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Türkiye ile Kanada arasında yürütülen STA müzakereleri, Türk ayakkabı sektörü açısından pazara erişim ve rekabet gücünü destekleyebilecek önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Karaca: İhracatta sürdürülebilir büyümenin yolu doğru pazarlarda güçlü iş birliklerinden geçiyor

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Kanada Sektörel Ticaret Heyeti'nin Birliğin ihracatta pazar çeşitlendirme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kanada, yüksek alım gücü ve katma değerli ürün talebiyle sektörümüz açısından önemli fırsatlar sunan pazarlardan biri. Özellikle ayakkabı sektörümüzde küresel ticarette tercihli anlaşmaların rekabeti doğrudan etkilediği bir dönemde, Türkiye ile Kanada arasında başlayan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini ihracatçılarımız açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, Montreal Ticaret Ataşeliğimizden aldığımız saha değerlendirmeleri ve danışman firmamızla yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları ışığında heyetimizi planladık. STA müzakerelerinin heyetimizle aynı dönemde başlaması da belirlediğimiz zamanlamanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdi."

Karaca, Kanada heyetinin temel hedefinin doğru alıcılarla kalıcı iş birlikleri kurmak olduğunu vurgulayarak değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Amacımız yalnızca iş görüşmeleri gerçekleştirmek değil, Türk üreticilerimizi Kanada'nın ayakkabı ile deri ve kürk konfeksiyonu sektörlerinde faaliyet gösteren güçlü markaları ile moda ve perakende sektörünün önde gelen temsilcileriyle buluşturmaktı. Pajar, La Canadienne, Anfibio Boots, Rudsak, Sentaler, Joseph Ribkoff, RW&CO ve Judith & Charles gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren markaların heyetimize katılım sağlaması, hedeflediğimiz nitelikli alıcı profiline ulaştığımızı gösteriyor."

Karaca, İDMİB'in uluslararası pazarlama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek değerlendirmelerini şöyle tamamladı: "Ticaret heyetleri ile alım heyetlerini ihracat stratejimizin birbirini tamamlayan iki temel aracı olarak görüyoruz. Kanada Sektörel Ticaret Heyetimizde 16 firmamız, 52 Kanadalı alıcıyla yaklaşık 250 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 2026 yılı içerisinde düzenlediğimiz özel nitelikli alım heyetleri kapsamında 10 farklı ülkeden 25 yabancı alıcıyı sektörümüzle buluşturduk ve 201 firmamız toplam 613 ikili iş görüşmesi yaptı. Böylece yalnızca bu organizasyonlarla ihracatçılarımızı yaklaşık 900 ikili iş görüşmesinde uluslararası alıcılarla bir araya getirdik. Önümüzdeki dönemde de ticaret heyetleri, özel nitelikli alım heyetleri, uluslararası fuarlar ve tanıtım faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kanada'da oluşturduğumuz ticari iş birliği zeminini Kuzey Amerika'nın yeni hedef pazarlarına taşıyacak ticaret heyetleriyle ihracatçılarımızın bölgedeki etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz."

Yeni pazarlara yönelik çalışmalar sürecek

İDMİB, önümüzdeki dönemde de sektörel ticaret heyetleri, yurt dışından nitelikli alım heyetleri, uluslararası fuar katılımları ve tanıtım faaliyetleriyle Türk deri ve deri mamulleri sektörünün yeni pazarlardaki etkinliğini artırmayı sürdürecek. Birlik, ihracatta pazar çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda tasarım, kalite ve katma değer odaklı rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek.