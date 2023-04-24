IFAT Eurasia Fuarı, katı atık ve atık su yönetimi zirvesine dönüşecek

İklim krizinin belirgin şekilde hissedilmesiyle birlikte, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik gelişen haklı hassasiyetler, atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji teknolojilerini, gündemlerin ilk sıralarına çıkardı. Önümüzdeki süreçte de en çok konuşulacak konular arasında yer almayı sürdürecek.

Bu açılardan, çevre teknolojileri konusunda düzenlenen etkinliklerin, fuarların takibi de büyük önem kazanıyor. Türk ve Alman fuarcılığının güç birliğiyle İstanbul TÜYAP Beylikdüzü’nde iki yılda bir düzenlenen IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı, çok çeşitli endüstrilerin çevre teknolojileri alanında çeşitli çözüm önerilerinin dünya çapında bir buluşması aynı zamanda.

27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nda, atık yönetimi ve geri dönüşüm endüstrisindeki son gelişmeler ve teknolojiler paylaşılacak. Almanya, Avusturya, Çin ve İsviçre'den toplu katılımların gerçekleşeceği fuarda, Türkiye’den ve dünyadan, alanlarında söz sahibi şirketlerin yer aldığı 400’e yakın firma, yeni ürün ile hizmetlerini sergileme imkanı bulacak. Yanı sıra fuara ilişkin çıkarılacak özel gazeteler ve otorite isimlerin katılımı ile düzenlenecek çok sayıda panel ve toplantı, üç günlük etkinliği ‘çevre teknolojileri zirvesi’ne dönüştürecek.

Su otoriteleriyle ortak toplantı

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı kapsamında 27 Nisan Perşembe günü 15.15'te "Kentsel Su Yönetiminde Güncel Problemler ve Çözüm Araçları" paneli düzenlenecek. Panele Marmara Bölgesi’ndeki altı büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri katılacak. Panelde, Marmara Bölgesi’nde yer alan su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri konuşmacı olarak katılacak ve su yönetim süreçlerinde karşılaşılan güncel problemler ve bunlara ilişkin geliştirilen çözümler katılımcılarla birlikte ele alınacak.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü, Turhan Toprak, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Yiğit Turan, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy konuşmacı olarak katılacak.

Geri dönüşümün çözüm odaklı fuarı olacak

EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl, " IFAT Eurasia’nın odağına sektörün ürün yelpazesi içinde olan ve afet sonrası kullanılması gereken teknoloji ve ekipmanları da koyduk. IFAT Eurasia salonlarında, özel bir alanda, söz konusu ekipmanlara ait bir sergileme ile mevcut çözüm alternatiflerini bir arada toplayacağız. Konuyla ilgili panel ve etkinliklere ek olarak; enkaz kaldırma malzemelerin ayrılması, ardından da şehirlere gerekli altyapının hazırlanmasına kadar olan süreçte su ve atık su yönetimi, katı atık yönetimi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji başlıkları altında mevcut çözüm önerileri sergilenecek" dedi.

Sarıgöl, "Son derece ciddi bir hazırlık döneminin ardından düzenlediğimiz fuarımız, son teknoloji ürünlerini sergileyecek güçlü firma temsilcileri ve Avrupa ve Avrasya’dan gelecek ziyaretçilerle, her alandan katılımcılarla sektörün dünya çapında bir buluşma alanı olacak. Yaşanabilir bir çevrenin en kısa zamanda oluşumuna katkıda bulanabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.