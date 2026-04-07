İHBİR'de ikinci Kazım Taycı dönemi

Türkiye’nin en önemli ihracat sektörlerinden biri olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü temsil eden İHBİR'de seçimler tamamlandı ve mevcut başkan Kazım Taycı yeniden başkan seçildi. Taycı, seçim sonrası yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Dört yıllık ilk dönemleri boyunca yönetim kadrosu ile birlikte sürekli birlikte ve uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Taycı, yönetim ekibinin tamamının üretici ve ihracatçılardan oluştuğuna dikkat çekti. Taycı, "Temel ihtiyaçlarımız neler? Yurt dışına daha fazla ihracat yapabilmek için nelere ihtiyacımız var? Yatırımlarımızı ve ürün çeşitliliğimizi artırabilmek için neler yapmamız gerekir gibi soruları geniş kapsamlı toplantılarda sürekli değerlendirdik. Aldığımız kararlar doğrultusunda, dört yıllık periyot içerisinde yaklaşık 30’a yakın fuara katılım sağladık ve fuar organizasyonları gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yurt dışından birçok satın alma heyetini ülkemizde ağırladık. Oluşturduğumuz UR-GE gruplarıyla birlikte farklı ülkelerde çok sayıda sektörel ziyaret düzenledik. Tüm bu çalışmalar son derece verimli geçti. Üye sayımızı yaklaşık 4.500’den 5.500’e çıkararak bu süreçte bin yeni katılımcıyı İstanbul İhracatçıları Birliği bünyesine kazandırdık. Aynı zamanda yurt dışına hiç çıkmamış, ihracat süreçlerine hâkim olmayan birçok üreticimizi de Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı teşviklerle yönlendirerek fuarlara ve sektörel ziyaretlere katılımlarını sağladık" dedi.

“Yeni projeleri hayata geçireceğiz”

Geçmiş dönem faaliyetlerinin oldukça olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Taycı, "Üyelerimiz de daha fazla ihracat, üretimin çeşitlendirilmesi ve yani pazarlar konusundaki bu çalışmaları gördüğü için bize çok büyük bir destek verdiler. Yeni dönemde de vakit kaybetmeden yeni projelerimizi hayata geçirerek İstanbul İhracatçıları Birliğini ve ülkemiz ihracatını daha fazla ülkeye, daha yüksek katma değerle taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.