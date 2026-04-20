İHİB’de bayrak değişimi: Faik Topak başkanlık görevini Ahmet Hayri Diler'den devraldı

Genel kurulda konuşan Ahmet Hayri Diler ise görev süresi boyunca Türk halı sektörünü küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak için önemli adımlar attıklarını belirterek, “Dört yıl önce üstlendiğimiz bu görevi bugün büyük bir gurur ve huzurla tamamlıyoruz. Bu süreçte en önemli hedefimiz, sektörümüzü uluslararası arenada yeniden güçlü bir konuma taşımaktı. Attığımız her adımda ortak aklı esas aldık ve sektörümüzün ihtiyaçlarına odaklandık.” dedi.

‘Katma değerli ihracata odaklanmalıyız’

Ahmet Hayri Diler, görev döneminin en önemli kazanımlarından birinin International Carpet and Flooring Expo Fuarı’nın Türkiye’ye kazandırılması olduğunu vurgulayarak, “Bu organizasyon sadece bir fuar değil, halı ticaretinin merkezinin yeniden ülkemize taşınması anlamına geliyor. Uzun yıllar yurt dışında olan bu gücü yeniden Türkiye’ye kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Fuarımızın uluslararası kimliğini güçlendirmek için dünyanın dört bir yanında yoğun temaslarda bulunduk ve bunun karşılığını katılımcı ve ziyaretçi sayılarındaki artışıyla aldık.” ifadelerini kullandı.

Ticaret heyetleri, Turquality projeleri ve uluslararası organizasyonlarla sektörün görünürlüğünü artırdıklarını belirten Diler, “ICOC’u 17 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a kazandırdık, Kapalıçarşı’da ilk kez Halı Bayramı’nı düzenledik ve sektörümüzün sorunlarını çalıştaylarla ele alarak çözüm odaklı adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada artık yalnızca üretmek değil, katma değerli ihracata odaklanmak zorunda olduğumuzu çok net görüyoruz.” dedi.

Eski başkana teşekkür mesajı

Yeni başkan Faik Topak ise seçim öncesinde yaptığı konuşmada, önceki dönemde atılan adımların sektör adına önemli kazanımlar sağladığını belirterek, “Sayın Ahmet Hayri Diler ve yönetim kurulumuza, sektörümüze kazandırdıkları değerli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Özellikle International Carpet and Flooring Expo Fuarı’nın ülkemize kazandırılması, Türkiye’nin halı ticaretindeki merkez konumunu güçlendiren stratejik bir adım olmuştur.” dedi.

Yönetim kurulu üyeliği ve Ticaret Heyetleri Komite Başkanlığı görevlerinde edindiği tecrübeye değinen Topak, “Bu süreçte sektörümüzü yeni pazarlara taşımak, uluslararası temasları artırmak ve görünürlüğümüzü güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bu birikimi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Üyelerimizin sorunlarına daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşan; sahadan kopmayan bir birlik anlayışıyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İhracatta katma değer artışının önemine dikkat çeken Topak, “İhracatımızı sadece miktar olarak değil, değer olarak da artırmak zorundayız. Bu doğrultuda tasarım, markalaşma ve katma değerli üretimi daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni nesil pazarlama yöntemleri de öncelikli gündemlerimiz arasında yer alacak. Türkiye’yi halı sektöründe tartışmasız bir merkez hâline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

‘Birlik ve beraberlik içinde çalışacağız’

Seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında ise Topak, kendisine duyulan güvene vurgu yaparak, “Şahsıma ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük bir sorumluluk taşıdığının bilincindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde, sektörümüzü daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu bir bayrak yarışıdır ve devraldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak için gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.