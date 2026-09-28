IJS Istanbul Jewelry Show 60. kez kapılarını açıyor

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Dünya mücevher sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan IJS Istanbul Jewelry Show, 15 ülkeden yaklaşık 1000 firma ve markayı, 120’den fazla ülkeden 20 bine yakın ziyaretçiyle buluşturmak üzere 30 Eylül – 3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 60. kez düzenleniyor.

Bölgenin en büyük, dünyanın ise en büyük beş mücevher fuarından biri olarak kabul edilen etkinlik, sektörün önde gelen üreticilerini, markalarını, tasarımcılarını ve uluslararası alıcılarını İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan’ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de İstanbul Fuar Merkezi’nde (Yeşilköy) yapılacak.