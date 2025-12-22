IJS Istanbul Jewelry Show'un 59. buluşması için ziyaretçi kayıtları başladı

1986'dan beri düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show, Doğu Avrupa'dan Balkanlara, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT Ülkelerinden Orta Doğu'ya kadar tüm mücevher profesyonelleri için eşsiz iş ve ticaret fırsatları sunuyor.

Türkiye ile birlikte 15 farklı ülkeden 1.300’den fazla firma ve markanın katılacağı fuarı ziyaret edenler, doğru iş bağlantılarına, seçkin ürün portföyüne ve sektördeki yeni trendlere doğrudan erişim fırsatı bulacak.

IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Cengiz: Ziyaretçilerimizi, bir fuardan fazlası bekliyor

Son Nisan buluşmasını 129 ülkeden 31.459 profesyonelin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “40. yılımızı kutlayacağımız 2026’nın hem fuarımız hem de mücevher sektörü açısından verimli bir yıl olmasını diliyorum. IJS Istanbul Jewelry Show Nisan fuarının yurt içi ve yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle katılımcı firmaların hedef ülkelerine odaklanarak, 5 kıtadan binlerce alıcıyı yine İstanbul’da mücevher dünyasıyla buluşturacağız. IJS Istanbul Jewelry Show, ziyaretçilerine bir fuardan çok daha fazlasını sunuyor” dedi.

Fuar ziyaretçilerini ilham veren etkinlikler bekliyor

IJS Istanbul Jewelry Show’un, 1 – 4 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek 59. buluşmasını ziyaret eden profesyoneller, sadece sektördeki yenilikleri yerinde görmekle kalmayıp, aynı zamanda kendilerine ilham olacak etkinlikleri de takip edebilecek. Bu kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan “Designer Club” etkinliğinde, takı tasarımcıları ve ustaları, ürettikleri koleksiyonları özel bir alanda sergileyerek, dünya mücevher sektörünün beğenisine sunacak.

“Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliği ise, sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkı sağlamasını amaçlayan farklı projelere ev sahipliği yapacak.