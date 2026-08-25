İkitelli’de hırdavat sektöründen güçlü temsil mesajı

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İstanbul Ticaret Odası 61. Teknik Hırdavat Komitesi Değişim Grubu adayları, sektörün İTO çatısı altında daha etkin ve güçlü şekilde temsil edilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında İkitelli’de sektör mensuplarıyla buluştu.

200’ün üzerinde firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen program, hırdavat sektörünün İTO seçimlerine gösterdiği ilgiyi ortaya koyarken, İkitelli’de faaliyet gösteren firmaların ortak gündemlerinin değerlendirilmesine de imkân sağladı.

Etkinliğe İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İSDÖK Sanayi Sitesi Başkanı Aziz İyiokur, İOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Metal İş Sanayi Sitesi Başkanı Vedat Urak, Triko Dokumacılar Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Oğul ile İOSB’de faaliyet gösteren çok sayıda sanayi sitesi temsilcisi katıldı.

İkitelli sanayisinin sorunları ve beklentileri değerlendirildi

Programın istişare bölümünde, İkitelli’de faaliyet gösteren işletmelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Üretim, finansmana erişim, istihdam, ihracat, ticaret, nitelikli iş gücü ve bürokratik süreçler toplantının öne çıkan gündem başlıklarını oluşturdu.

Sektör temsilcileri, sorunların yalnızca tespit edilmesinin yeterli olmadığını, çözüm için ilgili kurumlarla etkin iletişim kurulması ve süreçlerin sonuç alıncaya kadar takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 30 bin firmanın faaliyet gösterdiği İkitelli’nin Türkiye sanayisinin önemli üretim merkezlerinden biri olduğu vurgulanan toplantıda, bölgedeki işletmelerin taleplerinin İstanbul Ticaret Odası ve ilgili kamu kurumlarına daha güçlü şekilde aktarılmasının önemine işaret edildi.

Hırdavat sektörünün ihracat potansiyeli masaya yatırıldı

Buluşmada Türkiye hırdavat sektörünün ihracat kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki konumu da gündeme geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı ve HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda; sektörün ihracat performansı, mevcut pazarları, sektörel çalışmalar ve geleceğe yönelik fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Hırdavat sektörünün yalnızca iç pazara yönelik ticari faaliyetlerle sınırlı olmadığı, güçlü bir üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline sahip bulunduğu belirtilirken, yeni pazarlara erişimin ve mevcut ihracat kapasitesinin geliştirilmesinin sektörün öncelikli gündemleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Değişim grubu adayları hedeflerini sektör temsilcileriyle paylaştı

Programın devamında İTO 61. Teknik Hırdavat Komitesi Değişim Grubu adayları kendilerini tanıtarak sektörel deneyimleri ve komiteye ilişkin hedefleri hakkında bilgi verdi.

Aday ekibi temsil eden 61. Teknik Hırdavat Komitesi Başkan Adayı Yusuf Özcan, üretim, ticaret ve ihracat alanlarında deneyime sahip isimlerden oluşan ekip olarak amaçlarının hırdavat sektörünün İTO bünyesinde daha etkin temsil edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Özcan, yeni dönemde sektörün ihtiyaçlarına yönelik somut projeler geliştirmeyi, üyelerle sürekli iletişim halinde olmayı ve sektörün karşılaştığı sorunların ilgili kurumlar nezdinde takipçisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın sektörlere sunduğu imkânların daha etkin kullanılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Özcan, komite çalışmalarının sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde yürütüleceğini söyledi.

Sektör temsilcilerinden güçlü temsil vurgusu

Etkinliğe katılan İOSB Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayi sitesi başkanları da İTO 61. Teknik Hırdavat Komitesi Değişim Grubu adaylarına başarı dileklerini iletti.

Sektörün farklı alanlarını temsil eden isimlerin aynı platformda buluşması, hırdavat sektörünün ortak gündemlerinin değerlendirilmesi ve çözüm odaklı bir çalışma anlayışının ortaya konulması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

“Sektörümüzün ihtiyaçlarını birlikte takip edeceğiz”

İTO 61. Teknik Hırdavat Komitesi Değişim Grubu adayları adına değerlendirmelerde bulunan Yusuf Özcan, İkitelli buluşmasının sektörün ortak hareket etme iradesini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“200’ün üzerinde firma temsilcimizle bir araya gelerek sektörümüzün gündemini doğrudan sahadan dinleme fırsatı bulduk. İkitelli, üretim kapasitesi ve barındırdığı işletmeler açısından Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden biri. Buradaki firmalarımızın yaşadığı sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini doğrudan dinlemek bizim için son derece değerli. Bizim hedefimiz, sektörün sorunlarının yalnızca gündeme getirildiği değil, çözüm süreçlerinin de takip edildiği aktif bir komite yapısı oluşturmak. Üretimden ihracata, finansmandan istihdama kadar sektörümüzü ilgilendiren her başlıkta üyelerimizle birlikte hareket etmek istiyoruz. Bugünkü katılım, sektörümüzde güçlü bir temsil beklentisinin bulunduğunu gösteriyor. Farklı bölgelerde ve farklı ölçeklerde faaliyet gösteren firmalarımızın görüşlerini ortak bir zeminde buluşturarak İTO 61. Teknik Hırdavat Komitesi’ni sektörün ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren, proje geliştiren ve sonuç odaklı çalışan bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.”