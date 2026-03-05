İKMİB Başkanı Pelister, whatsapp üzerinden 10 milyon TL 'gönüllü katkı' istedi

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) Kimya Teknoloji Merkezi’nin (KTM) giderleri için sponsorluk toplama çalışmaları başladı. İKMİB Başkanı Adil Pelister, birlik bünyesinde kurulan Kimya Teknoloji Merkezi’nin (KTM) işletme giderlerinin karşılanması amacıyla WhatsApp üzerinden yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile TİM delegelerine üç aylık “gönüllü katkı” çağrısı yaptı.

Pelister’in üyelere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Önümüzdeki üç ay boyunca yönetim kurulu asil üyelerimizden aylık kişi başı 100.000 TL, yönetim kurulu yedek üyelerimiz, denetim kurulu asil ve yedek üyelerimiz ile TİM delegelerimiz için ise aylık kişi başı 50.000 TL olmak üzere üç aylık bir sponsorluk katkısıyla Kimya Teknoloji Merkezimize destek vermenizi gönülden rica ediyorum. Bu katkı, bir bağıştan öte; sektörümüze, ülkemize ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun bir ifadesi olacaktır.”

Üç ayda yaklaşık 10 milyon TL’lik işletme gideri

İKMİB’de 11 yönetim kurulu asil üyesi, 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu asil ve 2 yedek üye ile 15 asil ve 13 yedek TİM delegesi bulunuyor. Mesajda yer alan tutarlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, üç aylık dönemde toplam katkı tutarının yaklaşık 9 milyon 750 bin TL’ye ulaşabileceği ifade edildi.

Yaklaşık 170 milyon TL yatırım yapıldığı açıklanan Kimya Teknoloji Merkezi’nin akreditasyon sürecini yakın zamanda tamamladığı, ancak henüz tam kapasiteyle gelir üretmeye başlamadığı belirtildi. Merkezde 18 personelin görev yaptığı, personel maaşları, kira, güvenlik, aidat ve diğer işletme giderleriyle birlikte aylık maliyetin yaklaşık 3 milyon TL seviyesinde olduğu konuşuluyor. Gönüllülük esasıyla yapılan çağrının bu giderleri karşılamak için istendiğini belirtiliyor.

Pelister: “Zorunlu değil, gönüllülük esası var”

Konuyla ilgili EKONOMİ’ye açıklama yapan İKMİB Başkanı Adil Pelister, yapılan çağrının zorunlu bir bağış niteliği taşımadığını vurguladı. Bu işi gönüllülük esasıyla yaptıklarının altını çizen Pelister, “Sponsr olmak tamamen isteğe bağlı. Kimya sektörü için büyük önem arz eden bu kuruma sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Sahip çıktığımızı göstermek için ödemeleri fatura karşılığında yapıyoruz. Tüm dernek, vakıf, şirketlerde de bu sistem böyle işliyor” dedi.

İKMİB’in faaliyetlerini Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğünü hatırlatan Pelister, KTM’nin kişisel değil sektörel bir yatırım olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sonuçta bu kurumlar hiçbirimizin tapulu malı değil. Nihayetinde İKMİB de faaliyetlerini Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütüyor. KTM, Türkiye’nin kazancı olacak. Sektör önemli bir kurum kazandı diye çalışıyoruz. KTM akredite olalı bir ay oldu. Ayakta kalmak birçok yapıda olduğu gibi birkaç seneyi bulabiliyor. Burası Bakanlığımıza gümrükler için gerekli testler noktasında destek verecek. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) süreçlerindeki testler, ithalatı yapılan malzemelerde ve geri dönüşüm zorunluluğu olan ürünlerde lazım olan testleri yapacak.”

“Ekoteks ve Matil de zor başladı, bugün sektörün kıymeti oldu”

Farklı sektörlerde benzer teknik merkezlerin kuruluş süreçlerinde de başlangıç dönemlerinde destek mekanizmalarının devreye girdiğini belirten Pelister, şözlerini şöyle tamamladı: “Tekstil ve hazır giyim sektöründe Ekoteks, demir çelik sektöründe Matil gibi kurumlar da kurulduğunda kolay bir süreç yaşamadı. İlk 6 ayında ayağa kalkabilen bir yapı yok maalesef. Bu sektörlerimiz de yapılarını kurduğunda tüm paydaşlarından destek aldılar. Bugün bu kurumlar sektörün kıymeti oldu. Biz de destek vererek bu kurumu kıymetli hale getirmek istiyoruz. Bazen bir sertifika almak için firmalarımız 20 binden 200 bin Euro’ya kadar para harcamak zorunda kalabiliyor. Bu kurum sayesinde hizmeti firmalarımız için biz sağlayacağız. Regülasyonların takibi, cihaz kullanımı için eğitimler veriyoruz. Hepsini KTM sağlıyor. O yüzden herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum.”