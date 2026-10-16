İKMİB’in yeni dönem temasları sonuç verdi: Kimya Teknoloji Merkezi’ne TSE onayı

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) iştiraki Kimya Teknoloji Merkezi’nin TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi alması, birliğin yeni yönetim döneminde kamu kurumlarıyla geliştirdiği ilişkilerin somut çıktılarından biri oldu.

Nisan 2026’da göreve gelen İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yeni Yönetim Kurulu, sektörün ihtiyaçlarına yönelik iş birliklerini geliştirmek amacıyla ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla doğrudan temasların artırılmasına ve kurumsal diyaloğun güçlendirilmesine öncelik verdi.

Bu yaklaşım doğrultusunda, TSE ile ilişkilerin geliştirilmesi için de yeni bir iletişim süreci başlatıldı.

İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın TSE Başkanlığı nezdinde yürüttüğü doğrudan girişimlerin ardından Kimya Teknoloji Merkezi’nin teknik yeterliliği değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda merkez, 12 Ekim 2026 tarihli TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi’ni almaya hak kazandı.

TSE'nin deney hizmetleri için yeni iş birliği zemini

Alınan belgeyle Kimya Teknoloji Merkezi’nin onay kapsamındaki deneyleri gerçekleştirebilecek teknik yeterliliğe sahip olduğu resmen onaylanırken, TSE’nin ilgili deney hizmetlerini merkezden alabilmesinin de önü açıldı.

Böylece kamu kurumu ile sektörün ortak kullanımına yönelik teknik altyapı arasında yeni bir iş birliği zemini oluştu.

TSE onayının, iki kurum arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve ilerleyen dönemde kimya sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların hayata geçirilmesi açısından da fırsat yaratması bekleniyor.

İKMİB, bu süreci yalnızca mevcut bir teknik yeterliliğin tescili olarak değil, kamu-özel sektör iş birliğini geliştirecek daha kapsamlı bir ilişkinin başlangıcı olarak değerlendiriyor.

"Kamu kurumlarıyla güçlü diyalog, sektörümüzün ihtiyaçlarına çözüm üretmenin anahtarı"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, yeni yönetim döneminde kamu kurumlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yeni yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, kimya sektörümüzün ihtiyaçlarına daha etkin çözümler geliştirmek ve ihracatçılarımıza katkı sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmek amacıyla kamu kurumlarımızla diyaloğumuzu güçlendirmeyi önceliklerimiz arasına aldık.

Kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmanın, karşılıklı ihtiyaçları doğru anlamanın ve ortak çalışma alanları oluşturmanın sektörümüz açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.

Türk Standardları Enstitüsü ile başlattığımız iletişim ve iş birliği sürecinin Kimya Teknoloji Merkezimizin TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almasıyla somut bir kazanıma dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Bu gelişmeyi, kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sektörümüze yönelik yeni hizmet alanlarının oluşturulması bakımından önemli bir başlangıç olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde Kimya Teknoloji Merkezimizi sektörümüzün ihtiyaçlarına daha fazla odaklanan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendiren ve finansal sürdürülebilirliği esas alan daha etkin bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”