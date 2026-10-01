İMEAK DTO’da yeni dönem için 12 maddelik stratejik yol haritası

BARIŞ SEDEF

Türk denizcilik sektörü yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, bu yılki seçimler geçen dönemlere nazaran daha farklı bir atmosferde ilerliyor.

Adaylar arasındaki birlik ve beraberlik vurgusu seçimlerin önüne geçerken, bu sürecin en kilit isimleri arasında yer alan mevcut başkan Tamer Kıran ve önceki başkanlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde de İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yapmış Recep Düzgit, yeni dönem konusunda yol haritasını kamuoyu ile paylaşırken, sektördeki hemen hemen birçok paydaş can kulağıyla kendisini dinliyordu.

Konuşmasında meslek odalarının tarih boyunca hep kardeşlikle anıldığına vurgu yapan Düzgit, “Bizim geleneğimizde ahilik kelime anlamıyla kardeşlik demektir. Bu kardeşlik birliği zamanla yasal bir zemine, bu yasal zemin de kamu niteliği taşıyan bir kuruma dönüşmüştür. Bugün Deniz Ticaret Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur ama kökünde kardeşlik hiçbir zaman kaybolmadı. Bizler 2000 yıllık devlet geleneğine ve 1000 yıllık denizcilik kültürüne sahip bir milletiz. Denizciler ve Deniz Ticaret Odası olarak bu birikimin hem sahibi hem de onu yaşatan bir parçasıyız. Dolayısıyla 'devlet bir taraf, biz başka bir tarafmışız' gibi bir durum söz konusu değildir. Bizim menfaatimiz başkasının menfaatine zarar vermez, fayda sağlar. Denizcinin hukuku ile ülkenin menfaati aynı yöne bakar” dedi.

Meslek komitelerinin daha dinamik bir çalışma düzenine geçmesi hedefleniyor

Oda seçimlerine az bir süre kaldığına işaret eden Düzgit, yeni dönemde önceliklerini; dijitalleşme ve yapay zeka modelleriyle çok daha hızlı ulaşılabilir bir oda, hesap veren ve hesap sorabilen bir oda, bütçesini belirli bir stratejik plan çerçevesinde harcayan bir oda olarak sıraladı.

Recep Düzgit, önümüzdeki dönemde sektör 12 maddelik yol haritasını şu şekilde sıraladı:

1. Denizcilikten elde edilen döviz gelirlerinin kamuoyunda görünürlüğünün artırılması ve Tonaj Vergisi Kanunu'nun yasalaşması için büyük çaba göstereceğiz.

2. Türk bayraklı gemilerin daha avantajlı tarifelerden yararlanması için mücadele edeceğiz.

3. 1967 yılından kalan Deniz İş Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarına ve çalışma barışına uygun hale gelmesi için çalışacağız.

4. Bir kamu bankasının bünyesinde Denizcilik İhtisas Bölümü kurulması ve özel kredi imkanlarının temini programımızdadır.

5. 48 meslek komitemizi daha etkin ve dinamik bir çalışma düzenine geçireceğiz.

6. Yalova tersanelerimizin, yan sanayicilerimizin sorunlarına vakıfız (49 yıllık işletme hakkı sürelerinin temininde emeği geçen Sayın Murat Kıran'a teşekkür ederiz).

7. Türk Boğazlarında ikmal ve tedarik imkanlarını geliştireceğiz; Eximbank imkanlarını artıracağız.

8. Savunma sanayiinde deniz platformlarının imalatı ve ihracatının gelişmesinde sorumluluk alacağız.

9. Yat imalatı için dünya sıralamasına yakışır yeni bir alan tahsisini hayata geçireceğiz.

10. Koster filomuz dahil filomuzun yenilenmesi amacıyla uygulanabilir destek ve finans modelleri geliştireceğiz.

11. Piri Reis Üniversitesi öğrencileri için modern bir yurt binası inşa edeceğiz.

12. Sektörümüzün 2050 yılı ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Yerleşkesi yapılması.

Varlıklar 40, bütçe 36,5 milyon dolara yükseldi

Deniz Ticaret Odası’nda görev yaptığı süre boyunca oda varlıklarının 17,5 milyon dolardan 40 milyon dolara, bütçenin ise 24 milyon dolardan 36,5 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Düzgit, “Şunu özellikle söylemek isterim: Bu kaynağı kasada dursun diye biriktirmedik. Bu güçle şubelerimize binalar kazandırdık, eğitim kurumlarımıza desteğimizi kesintisiz devam ettirdik. Güçlü öz kaynak övünç değildir; 'sözünün arkasında durabilen oda' demektir. Bulunduğumuz çağ bir nevi dijitalleşme ve yapay zeka çağıdır. Teknoloji geliştirme, otomasyon ve dijitalleşme çalışmalarını özellikle Piri Reis Üniversitemizin imkanlarını da kullanarak rahatlıkla yürütebilecek kaynağa ve altyapıya artık sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Odamıza hizmet iradem sona ermiyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası meclis başkanlığına aday olduğunu anımsatarak, “Üyelerimizin meclis ve meclisimizin takdiriyle bu görevi üstlenmem halinde Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde edindiğim tecrübeyi ve kurumsal hafızayı meclisimizin çalışmalarına katkı sağlamak için kullanmaya devam edeceğim. Yani benim için bir dönem sona ererken odamıza hizmet etme iradem sona ermiyor; tam tersine farklı bir sorumlulukla devam edecek" dedi.